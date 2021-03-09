Йоахим Лев
Евро-2020
Футбол
Германия
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года
час назад
- Йоахим Лев попросил об уходе сам, говорится на сайте Немецкого футбольного союза. Его контракт рассчитан до чемпионата мира 2022 года, но его расторгнут сразу после чемпионата Европы летом 2021 года.
- «Я делаю этот шаг очень осознанно, полный гордости и огромной благодарности. Но в то же время я сохраняю мотивацию, когда речь идет о предстоящем Евро», – сказал Лев.
- Он работал в сборной с 2004 года. Изначально был помощником Юргена Клинсманна, а с августа 2006-го – главным тренером.
- При Леве Германия стала чемпионом мира в 2014 году, тогда же его признали тренером года по версии ФИФА. Также при нем сборная получала бронзу на ЧМ, дважды – серебро на Евро и побеждала в Кубке конфедераций в 2017-м.
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