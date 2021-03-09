Йоахим Лев
Евро-2020
Футбол
Германия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Йоахим Лев #Футбол #Евро-2020 #Германия

Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года

час назад

сайт Немецкого футбольного союза

  • Йоахим Лев попросил об уходе сам, говорится на сайте Немецкого футбольного союза. Его контракт рассчитан до чемпионата мира 2022 года, но его расторгнут сразу после чемпионата Европы летом 2021 года.
  • «Я делаю этот шаг очень осознанно, полный гордости и огромной благодарности. Но в то же время я сохраняю мотивацию, когда речь идет о предстоящем Евро», – сказал Лев.
  • Он работал в сборной с 2004 года. Изначально был помощником Юргена Клинсманна, а с августа 2006-го – главным тренером.
  • При Леве Германия стала чемпионом мира в 2014 году, тогда же его признали тренером года по версии ФИФА. Также при нем сборная получала бронзу на ЧМ, дважды – серебро на Евро и побеждала в Кубке конфедераций в 2017-м.
Источник:
сайт Немецкого футбольного союза
Еще по теме
Евро-2020: все группы и расписание в удобном формате
Евро-2020 в десятке стран придумал Платини. Теперь эта идея сама убила турнир
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Йоахим Лев
#Футбол
#Евро-2020
#Германия