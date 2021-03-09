Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова

«Штутгарт» – главный клуб в тренерской карьере Лева. Там он нашел будущего помощника в сборной

В швейцарском «Фрауэнфельде» Йоахим Лев заканчивал игровую карьеру. Лев выбрал тренерскую работу в 34 года. В последнем игровом сезоне он уже был играющим тренером. Перед этим Лев-игрок потренировал молодежную команду другого швейцарского клуба. В «Штутгарте» Лев по-настоящему начал тренерскую карьеру, хотя сначала побыл помощником.

На официальном сайте «Штутгарта» есть упоминание о первом трофее в тренерской карьере Йоахима Лева. Его «Штутгарт» играл в финале Кубка Германии с клубом «Энерги Котбус». Все решил единственный гол Элбера. Для Лева это было важно не только со стороны трофея. Он заезжал в «Штутгарт» и во время игровой карьеры, но тогда сыграл всего четыре матча.

Леву помогло время в «Штутгарте» уже в сборной Германии. В 2014-м он взял своим помощником Томаса Шнайдера – бывшего игрока «Штутгарта». Шнайдер застал все время работы Лева в клубе. Потом рассказывал: «Даже тогда я заметил, что мы думаем о футболе схожим образом. Мы поддерживали связь на протяжении многих лет».