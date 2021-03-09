Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
Уход из сборной Германии – инициатива Лева. Его контракт со сборной действовал до ЧМ-2022 года. Лев попросил о расторжении, а руководители ассоциации удовлетворили просьбу. Йоахим Лев работал в сборной Германии с 2004 года. Начинал помощником Клинсманна, а в 2006-м сам стал главным.
До этого Лев показал себя в клубной работе. Он тренировал в четырех странах:
🇨🇭 «Фрауэнфельд»
🇩🇪 «Штутгарт», «Карлсруэ»
🇹🇷 «Фенербахче», «Аданаспор»
🇦🇹 «Тироль», «Аустрия»
«Штутгарт» – главный клуб в тренерской карьере Лева. Там он нашел будущего помощника в сборной
В швейцарском «Фрауэнфельде» Йоахим Лев заканчивал игровую карьеру. Лев выбрал тренерскую работу в 34 года. В последнем игровом сезоне он уже был играющим тренером. Перед этим Лев-игрок потренировал молодежную команду другого швейцарского клуба. В «Штутгарте» Лев по-настоящему начал тренерскую карьеру, хотя сначала побыл помощником.
На официальном сайте «Штутгарта» есть упоминание о первом трофее в тренерской карьере Йоахима Лева. Его «Штутгарт» играл в финале Кубка Германии с клубом «Энерги Котбус». Все решил единственный гол Элбера. Для Лева это было важно не только со стороны трофея. Он заезжал в «Штутгарт» и во время игровой карьеры, но тогда сыграл всего четыре матча.
Леву помогло время в «Штутгарте» уже в сборной Германии. В 2014-м он взял своим помощником Томаса Шнайдера – бывшего игрока «Штутгарта». Шнайдер застал все время работы Лева в клубе. Потом рассказывал: «Даже тогда я заметил, что мы думаем о футболе схожим образом. Мы поддерживали связь на протяжении многих лет».
В сезоне-1997/98 «Штутгарт» дошел до финала Кубка обладателей кубков. В полуфинале ему попался «Локомотив» Юрия Семина. «Штутгарт» выиграл оба матча (2:1 и 1:0), победные голы всегда забивал Фреди Бобич. «Штутгарт» проиграл финал «Челси» с минимальным счетом. Лев говорил о контракте до 1999-го, но в «Штутгарте» не остался. Ушел в «Фенербахче».
Лев провалился в Турции, но его до сих пор помнят
Йоахим Лев почти два десятилетия работает в сборной Германии. В его карьере был период, когда все развивалось совсем не так хорошо. В «Фенербахче» Лев провел всего сезон, в немецком «Карлсруэ» – 18 матчей. Потом сам сбежал из турецкого «Аданаспора», хотя отработал там всего несколько игр.
С «Фенербахче» Лев занимал третье место в чемпионате Турции. Это не было успехом, но у клуба остались хорошие впечатления от работы Лева. В 2009-м его перехватывала сборная Турции – чиновники искали преемника на место Фатиха Терима. В 2020-м он опять рассматривался среди кандидатов на место главного тренера «Фенербахче».
Даже неудачный опыт в «Аданаспоре» Лев обернул на пользу для собственной биографии. Его переводчик из клуба Аднан Акбаба позже говорил: «У него сейчас хорошее имя, потому что он всегда был джентльменом и хорошим тренером. Болельщики хорошо отзываются о Леве. Он до сих пор получает предложения от турецких клубов».
Качели в Австрии: чемпионство и лидерство/банкротство и увольнение
В тренерской карьере Лева есть победа в чемпионате Австрии с «Тиролем». С той команды началась его дружба со Станиславом Черчесовым. Позже Черчесов вспоминал то чемпионство и говорил, что Йоахим Лев – один из его учителей. Лев говорил, что Черчесов помогал ему мастерством и харизмой. И отмечал его роль в чемпионстве.
Чемпионский «Тироль» сразу обанкротился – это тоже повлияло на карьеру Лева. Он до последнего надеялся, что с командой будет все в порядке. Когда «Тироль» получил временную лицензию, Лев сказал: «Никогда не думал, что лига выкинет нас. Я рассчитывал на тот факт, что лига не позволит себе просто так выбросить чемпиона». Итог: позволила. Лев остался без работы.
Он чуть не повторил чемпионство и с «Аустрией», но не справился с серией плохих результатов. «Аустрия» шла на первом месте, а потом неожиданно сняла Лева после четырех поражений. Карьеру Лева спас Юрген Клинсманн, с которым они вместе ходили на тренерские курсы. Когда Клинсманн в 2004-м возглавил сборную Германии, он сразу забрал Лева на роль помощника.
Лев больше не думает о работе в Бундеслиге. Но готов к роли клубного тренера
Йоахим Лев признавал, что выступление немецких клубов создает основу для успешной игры сборной Германии. Когда «Бавария» и «Боруссия» вышли в финал Лиги чемпионов, он говорил о большом толчке для развития немецкого футбола. Сам Лев не ограничивался мыслями о работе тренером сборной.
Раз в несколько лет он анонсировал, что в будущем может вернуться к клубам. Работать в Бундеслиге уже не хотел.
2012 год. «Не буду отрицать, что работа в качестве клубного тренера, – это было бы весело. Если вы спросите меня об этом сегодня, то я предпочел бы в будущем уехать за границу».
2014 год. «Я сейчас ничего не исключаю. Возможно, что в какой-то момент я снова стану тренером клуба. Почему бы и нет?»
2016 год. «Исключаю ли я работу в Бундеслиге? Все верно. Мне принципиально не нравится, что клубы там постоянно меняют тренеров».
2018 год. «Я все еще заинтересован в клубной работе. Думаю, это будет не в Германии. «Реал» – привлекательный клуб для любого тренера». И еще: «Премьер-лига, конечно, всегда интересна. Очень хорошая лига. Посмотрим».
В 2017-м «Бавария» все-таки думала о предложении для Лева. Перед стартом ЧМ-2018 он продлил контракт со сборной, поэтому все разговоры отпали. Сейчас Йоахиму Леву 61 год. Он выиграл со сборной Германии ЧМ-2014 и Кубок Конфедераций-2017. О своем будущем в футболе он пока не говорил. Только анонсировал, что мотивирован перед Евро.