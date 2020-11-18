Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
Испания раздербанила Германию 6:0. Половину всех голов вложил Ферран Торрес и после матча задорно сказал: «Не могу выразить, как я рад, что мне удалось сделать это в таком важном матче и помочь команде. Мы не позволили Германии играть и просто лишили ее всех шансов».
Знакомимся с Торресом ближе.
🦇 Торрес родился в муниципалитете Фойос в провинции Валенсия. В четыре отец впервые привел его на стадион «Валенсии» – и сразу на фанатскую трибуну.
Так началась любовь Торреса к клубу. «Я навсегда запомню эмоции от первого матча. Мне было все равно на игроков – я не знал имен. Я просто слышал: «Валенсия», «Валенсия», «Валенсия». В четыре года я уже знал, что это моя судьба».
👑 В шесть родители хотели отвезти его в Мадрид в академию «Реала». Тот запротестовал и выбрал школу «Валенсии».
⚽️ Хотя Торрес начал с футзала. Но очень любил бегать и не разгонялся в маленьком зале.
🖼 Однажды на вопрос о самой большой страсти (кроме футбола) назвал татуировки. Говорил, что мечтает забить, например, рукав, но пока не хватает времени и смелости.
Сейчас у него есть пара небольших тату. Любимая – с якорем, которую он набил вместе с сестрой. Под якорем слова: «Я отказываюсь тонуть». Торрес говорил об этом так:
«Это в память о временах, когда мы преодолевали трудности. У родителей часто не было денег, чтобы нормально прокормить нас. Но они боролись за будущее. Когда я попал в дубль «Валенсии», нам стало проще. Теперь, когда я профессиональный футболист, делаю все, чтобы обеспечить семью».
👶 Торрес вкладывается в детский футбол. Сейчас в Испании открыты два его лагеря – Campus Ferran Torres. Одна точка в Валенсии, другая – в Мадриде.
📰 Торрес собирает все газеты и журналы, которым давал интервью. Один испанский ютуб-канал сделал общее интервью с Торресом и его сестрой – это его любимое. Он сделал скриншот, распечатал и вставил в рамку. Потом эту рамку Торрес привез с собой в Манчестер.
🎂 Когда «Манчестер Сити» представлял Торреса в тексте на официальном сайте, он написал: «Ему всего пять лет».
Торрес родился 29 февраля 2000 года.
Что говорят о нем тренеры:
- Гвардиола: «Торрес – классный игрок. Он великолепно атакует. Он уже значительно сильнее, чем должен быть в свои годы».
- Бывший тренер «Валенсии» Марселино: «Я люблю наблюдать за Торресом. Он очень умен. Больше всего мне нравится его чувство момента. У него феноменальное мышление».
- Луис Энрике: «Сейчас сформировано поколение будущих звезд футбола. Торрес входит в него. Он очень быстр и опасен».