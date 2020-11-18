Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»

Знакомимся с Торресом ближе.

🦇 Торрес родился в муниципалитете Фойос в провинции Валенсия. В четыре отец впервые привел его на стадион «Валенсии» – и сразу на фанатскую трибуну.

Так началась любовь Торреса к клубу. «Я навсегда запомню эмоции от первого матча. Мне было все равно на игроков – я не знал имен. Я просто слышал: «Валенсия», «Валенсия», «Валенсия». В четыре года я уже знал, что это моя судьба».

👑 В шесть родители хотели отвезти его в Мадрид в академию «Реала». Тот запротестовал и выбрал школу «Валенсии».

⚽️ Хотя Торрес начал с футзала. Но очень любил бегать и не разгонялся в маленьком зале.

🖼 Однажды на вопрос о самой большой страсти (кроме футбола) назвал татуировки. Говорил, что мечтает забить, например, рукав, но пока не хватает времени и смелости.

Сейчас у него есть пара небольших тату. Любимая – с якорем, которую он набил вместе с сестрой. Под якорем слова: «Я отказываюсь тонуть». Торрес говорил об этом так:

«Это в память о временах, когда мы преодолевали трудности. У родителей часто не было денег, чтобы нормально прокормить нас. Но они боролись за будущее. Когда я попал в дубль «Валенсии», нам стало проще. Теперь, когда я профессиональный футболист, делаю все, чтобы обеспечить семью».