6:0? 6:0! Испанцы влупили Германии крупнейшее поражение в истории

Для Германии эта Лига наций складывается не самым приятным образом. Есть две победы – над сборной Украины с общим счетом 5:2. Есть две ничьи со Швейцарией – 1:1 и 3:3.

В первом матче с Испанией немцы забили первыми и получили ответку на 95-й минуте. Ответная игра получилось для Германии не такой приятной.

Первый гол немцам прилетел с углового, на который грамотно откликнулся Альваро Мората.

Испанцы классно разыграли комбинацию перед вторым мячом. После удара Ольмо головой мяч попал в перекладину, после чего на добивании идеально сыграл Ферран Торрес.

Третий гол: Родри забивает после подачи с углового. Интересно, что кто-то из защитников Германии просил подстраховать на ближней штанге – после удара Родри мяч полетел в дальний угол.

Четвертый и пятый мячи испанцы забили, полностью разыграв немецкую оборону.

6:0 случилось, когда немцы уже не перекрывали соперника, а Оярсабаль забивал в пустые ворота.