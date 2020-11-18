6:0? 6:0! Испанцы влупили Германии крупнейшее поражение в истории
Для Германии эта Лига наций складывается не самым приятным образом. Есть две победы – над сборной Украины с общим счетом 5:2. Есть две ничьи со Швейцарией – 1:1 и 3:3.
В первом матче с Испанией немцы забили первыми и получили ответку на 95-й минуте. Ответная игра получилось для Германии не такой приятной.
Первый гол немцам прилетел с углового, на который грамотно откликнулся Альваро Мората.
Испанцы классно разыграли комбинацию перед вторым мячом. После удара Ольмо головой мяч попал в перекладину, после чего на добивании идеально сыграл Ферран Торрес.
Третий гол: Родри забивает после подачи с углового. Интересно, что кто-то из защитников Германии просил подстраховать на ближней штанге – после удара Родри мяч полетел в дальний угол.
Четвертый и пятый мячи испанцы забили, полностью разыграв немецкую оборону.
6:0 случилось, когда немцы уже не перекрывали соперника, а Оярсабаль забивал в пустые ворота.
Эмоции немцев во время матча.
Факты вокруг матча:
- Германия впервые за 62 года пропустила три мяча в первом тайме. Йоахим Лев, который сейчас руководит сборной Германии, на тот момент еще не родился.
- Главный герой встречи – Ферран Торрес. До матча с Германией у него был всего один мяч в шести встречах за основную сборную.
- Торрес стал первым игроком с 2001 года, который сделал хет-трик в ворота Германии. Тогда взбучку Германии устроил Майкл Оуэн.
- Кстати, о том матче. В последний раз Германия пропускала пять голов как раз в том матче, в котором три были на счету Оуэна. 19 лет назад Англия победила со счетом 5:1.
- Еще о Торресе – самый молодой автор хет-трика в истории сборной Испании.
- Немного притянутое сравнение Германии и Испании: за этот матч Германия пропустила больше мячей, чем Испания за ЧМ-2014 (там было только четыре гола).
- Это было крупнейшее поражение Германии в официальных матчах.