Лига наций
Германия
Испания
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#Лига наций #Германия #Испания

6:0? 6:0! Испанцы влупили Германии крупнейшее поражение в истории

2 часа назад

imago-images.de/Global Look Press

Для Германии эта Лига наций складывается не самым приятным образом. Есть две победы – над сборной Украины с общим счетом 5:2. Есть две ничьи со Швейцарией – 1:1 и 3:3.

В первом матче с Испанией немцы забили первыми и получили ответку на 95-й минуте. Ответная игра получилось для Германии не такой приятной.

Первый гол немцам прилетел с углового, на который грамотно откликнулся Альваро Мората.

Испанцы классно разыграли комбинацию перед вторым мячом. После удара Ольмо головой мяч попал в перекладину, после чего на добивании идеально сыграл Ферран Торрес.

Третий гол: Родри забивает после подачи с углового. Интересно, что кто-то из защитников Германии просил подстраховать на ближней штанге – после удара Родри мяч полетел в дальний угол.

Четвертый и пятый мячи испанцы забили, полностью разыграв немецкую оборону. 

6:0 случилось, когда немцы уже не перекрывали соперника, а Оярсабаль забивал в пустые ворота.

Матч завершен
Испания
Мората 17
Торрес 33
Родри 38
Торрес 55
Торрес 71
Оярсабаль 89
6:0
Матч завершен
Германия

Эмоции немцев во время матча.

Факты вокруг матча:

  • Германия впервые за 62 года пропустила три мяча в первом тайме. Йоахим Лев, который сейчас руководит сборной Германии, на тот момент еще не родился.
  • Главный герой встречи – Ферран Торрес. До матча с Германией у него был всего один мяч в шести встречах за основную сборную.
  • Торрес стал первым игроком с 2001 года, который сделал хет-трик в ворота Германии. Тогда взбучку Германии устроил Майкл Оуэн.
  • Кстати, о том матче. В последний раз Германия пропускала пять голов как раз в том матче, в котором три были на счету Оуэна. 19 лет назад Англия победила со счетом 5:1.
  • Еще о Торресе – самый молодой автор хет-трика в истории сборной Испании.
  • Немного притянутое сравнение Германии и Испании: за этот матч Германия пропустила больше мячей, чем Испания за ЧМ-2014 (там было только четыре гола).
  • Это было крупнейшее поражение Германии в официальных матчах.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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