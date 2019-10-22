Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дани Ольмо
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 мая 1998 (22) года
Рост
179
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
#Динамо З
25 января, 15:20
Хорватское «Динамо» удивляет в ЛЧ, а лучший там – юный чемпион Европы, за которым следят топы
#Лига чемпионов
22 октября 2019, 21:40
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50