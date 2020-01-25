Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»

Что мы знаем о хорватской команде «Динамо Загреб»? Почти всегда она играет на групповом этапе Лиги чемпионов, получает пару разгромных поражений и занимает последнее место. В этом сезоне все немного изменилось: «Динамо» до последнего сохраняло шансы даже на выход из группы (но все равно осталось на четвертой строчке). Лидером этой команды был Дани Ольмо. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

21-летний воспитанник «Барсы» захватил в хорватском футболе шесть сезонов. Еще в декабре он анонсировал, что с Хорватией покончено. Зимой Ольмо вел переговоры с несколькими топ-клубами, а теперь наконец-то подписался с «Лейпцигом». Контракт до 2024 года, неизвестная трансферная стоимость, вполне ясные перспективы – в ближайшее время Ольмо раскрутят до уровня звезды.

Дани Ольмо – это не единственный мощный талант «Динамо». Мы зашли на портал Transfermarkt и выделили все трансферы «Динамо» за последнее время. Дальше – удивительная подборка по каждому сезону – хотя бы раз в год из «Динамо» кто-нибудь уезжает в топ-команду. «Динамо» получает с этого не менее пяти миллионов евро. Пойдем в обратном порядке: