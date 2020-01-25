Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
Что мы знаем о хорватской команде «Динамо Загреб»? Почти всегда она играет на групповом этапе Лиги чемпионов, получает пару разгромных поражений и занимает последнее место. В этом сезоне все немного изменилось: «Динамо» до последнего сохраняло шансы даже на выход из группы (но все равно осталось на четвертой строчке). Лидером этой команды был Дани Ольмо. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.
21-летний воспитанник «Барсы» захватил в хорватском футболе шесть сезонов. Еще в декабре он анонсировал, что с Хорватией покончено. Зимой Ольмо вел переговоры с несколькими топ-клубами, а теперь наконец-то подписался с «Лейпцигом». Контракт до 2024 года, неизвестная трансферная стоимость, вполне ясные перспективы – в ближайшее время Ольмо раскрутят до уровня звезды.
Дани Ольмо – это не единственный мощный талант «Динамо». Мы зашли на портал Transfermarkt и выделили все трансферы «Динамо» за последнее время. Дальше – удивительная подборка по каждому сезону – хотя бы раз в год из «Динамо» кто-нибудь уезжает в топ-команду. «Динамо» получает с этого не менее пяти миллионов евро. Пойдем в обратном порядке:
2019/20
- Дани Ольмо – «РБ Лейцпиг», сумма неизвестна (Marca пишет, что 30+5)
2018/19
- Филип Бенкович – «Лестер», €14,5 млн.
- Анте Чорич – «Рома», €6 млн.
- Борна Соса – «Штутгарт», €6 млн.
2017/18
- Марко Рог – «Наполи», €13,5 млн.
2016/17
- Марко Пьяца – «Ювентус», €23 млн.
- Йосип Брекало – «Вольфсбург», €10 млн.
- Марсело Брозович – «Интер», €5 млн.
2015/16
- Йозо Шимунович – «Селтик», €7,5 млн.
2014/15
- Ален Халилович – «Барселона», €5 млн.
2013/14
- Тин Едвай – «Рома», €5 млн.
2012/13
- Матео Ковачич – «Интер», €11 млн.
На сезоне-2011/12 тенденция прервалась. Тогда «Динамо» отдало за деньги только Додо (300 тысяч, «Габала») и Вилу (120 тысяч, «ПАС Янина»). Зато в том сезоне была первая аренда у Андрея Крамарича. Талант в нем так и не разглядели, а в 2013-м отпустили в «Риеку». Уже из нее Крамарич уехал в «Лестер» и дорос до сборной.
Сезон-2011/12 – это еще и глобальное разделение в результатах этих продаж. Еще раньше у «Динамо» тоже были громкие трансферы на выход: как раз там и засветились основные звезды, многие из которых даже сейчас играют в топ-клубах. Здесь уже не будем делить по сезонам – просто ловите главные в порядке убывания трансферных выплат.
- Лука Модрич – «Тоттенхэм», €21 млн.
- Эдуардо – «Арсенал», €13,5 млн.
- Ведран Чорлука – «Ман Сити», €13 млн.
- Дарио Шимич – «Интер», €11 млн.
- Игорь Бискан – «Ливерпуль», €8,25 млн.
- Деян Ловрен – «Лион», €8 млн.
- Бошко Балабан – «Астон Вилла», €7,8 млн.
- Марио Манджукич – «Вольфсбург», €7 млн.
- Йерко Леко – «Динамо Киев», €5,5 млн.
- Ивица Олич – ЦСКА, €5 млн.