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#Динамо З #Футбол #Лука Модрич #Ведран Чорлука #Дани Ольмо #Марио Манджукич #Матео Ковачич

Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»

25 января, 15:20
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что мы знаем о хорватской команде «Динамо Загреб»? Почти всегда она играет на групповом этапе Лиги чемпионов, получает пару разгромных поражений и занимает последнее место. В этом сезоне все немного изменилось: «Динамо» до последнего сохраняло шансы даже на выход из группы (но все равно осталось на четвертой строчке). Лидером этой команды был Дани Ольмо. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

21-летний воспитанник «Барсы» захватил в хорватском футболе шесть сезонов. Еще в декабре он анонсировал, что с Хорватией покончено. Зимой Ольмо вел переговоры с несколькими топ-клубами, а теперь наконец-то подписался с «Лейпцигом». Контракт до 2024 года, неизвестная трансферная стоимость, вполне ясные перспективы – в ближайшее время Ольмо раскрутят до уровня звезды.

Дани Ольмо – это не единственный мощный талант «Динамо». Мы зашли на портал Transfermarkt и выделили все трансферы «Динамо» за последнее время. Дальше – удивительная подборка по каждому сезону – хотя бы раз в год из «Динамо» кто-нибудь уезжает в топ-команду. «Динамо» получает с этого не менее пяти миллионов евро. Пойдем в обратном порядке:

РБ Лейпциг

2019/20

  • Дани Ольмо – «РБ Лейцпиг», сумма неизвестна (Marca пишет, что 30+5)

2018/19

  • Филип Бенкович – «Лестер», €14,5 млн.
  • Анте Чорич – «Рома», €6 млн.
  • Борна Соса – «Штутгарт», €6 млн.

2017/18

  • Марко Рог – «Наполи», €13,5 млн.

2016/17

  • Марко Пьяца – «Ювентус», €23 млн.
  • Йосип Брекало – «Вольфсбург», €10 млн.
  • Марсело Брозович – «Интер», €5 млн.

2015/16

  • Йозо Шимунович – «Селтик», €7,5 млн.

2014/15

  • Ален Халилович – «Барселона», €5 млн.

2013/14

  • Тин Едвай – «Рома», €5 млн.

2012/13

  • Матео Ковачич – «Интер», €11 млн.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На сезоне-2011/12 тенденция прервалась. Тогда «Динамо» отдало за деньги только Додо (300 тысяч, «Габала») и Вилу (120 тысяч, «ПАС Янина»). Зато в том сезоне была первая аренда у Андрея Крамарича. Талант в нем так и не разглядели, а в 2013-м отпустили в «Риеку». Уже из нее Крамарич уехал в «Лестер» и дорос до сборной.

Сезон-2011/12 – это еще и глобальное разделение в результатах этих продаж. Еще раньше у «Динамо» тоже были громкие трансферы на выход: как раз там и засветились основные звезды, многие из которых даже сейчас играют в топ-клубах. Здесь уже не будем делить по сезонам – просто ловите главные в порядке убывания трансферных выплат.

  1. Лука Модрич – «Тоттенхэм», €21 млн.
  2. Эдуардо – «Арсенал», €13,5 млн.
  3. Ведран Чорлука – «Ман Сити», €13 млн.
  4. Дарио Шимич – «Интер», €11 млн.
  5. Игорь Бискан – «Ливерпуль», €8,25 млн.
  6. Деян Ловрен – «Лион», €8 млн.
  7. Бошко Балабан – «Астон Вилла», €7,8 млн.
  8. Марио Манджукич – «Вольфсбург», €7 млн.
  9. Йерко Леко – «Динамо Киев», €5,5 млн.
  10. Ивица Олич – ЦСКА, €5 млн.
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