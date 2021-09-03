Марио Манджукич

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Манждукич завершил карьеру в 35 лет. Он остался без клуба после окончания контракта с «Миланом»
#Марио Манджукич
Футбол
Президент «Милана» подтвердил, что Манджукич отказался от зарплаты за март, потому что не играл из-за травмы
#Марио Манджукич
Футбол
«Милан» подписал Манджукича до конца сезона
#Марио Манджукич
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Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
#Динамо З
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