Марио Манджукич
Серия А
Футбол
Милан
Президент «Милана» подтвердил, что Манджукич отказался от зарплаты за март, потому что не играл из-за травмы
час назад
Форвард «Милана» Марио Манджукич не захотел получать зарплату за месяц, в котором не провел ни одной игры. Он травмирован с 18 февраля.
Клуб отправил на благотворительность деньги, которые предназначались игроку.
Президент «Милана» Паоло Скарони восхитился поступком Манджукича: «Это исключительный жест. Проявление этики и профессионализма, а также демонстрация уважения к «Милану».
Манджукич перешел в «Милан» в январе. В Серии А у него четыре матча без результативных действий.
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