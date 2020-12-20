Рафаэль Леау
Серия А
Футбол
Хакан Чалханоглу
Милан
Сассуоло
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#Рафаэль Леау #Футбол #Рафаэль Леау #Серия А #Милан #Сассуоло #Хакан Чалханоглу

Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪

вчера, 18:02

Так начинался матч «Сассуоло» и «Милана»:

1. Свисток о начале встречи.

2. Хакан Чалханоглу получает мяч и убегает поближе к штрафной «Сассуоло».

3. Недалеко от нее Чалханоглу находит передачей Рафаэля Леау. Тот пробегает метров десять и вколачивает мяч в ворота Консильи.

твиттер «Милана»

6,2 секунды. Да, 6,2 секунды на гол. Пара фактов об это достижении:

  • Это самый быстрый гол в истории Серии А. Леау побил достижение Паоло Поджи из «Пьяченцы» от декабря-2001. Поджи понадобилось 8 секунд от стартового свистка.
  • Более того Леау установил рекорд всех лиг из топ-5.
  • Для Леау это всего лишь третий матч в этом сезоне Серии А.
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 89
1:2
Матч завершен
Милан
Милан
Леау 1
Салемакерс 26
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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