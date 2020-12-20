Рафаэль Леау
Серия А
Футбол
Хакан Чалханоглу
Милан
Сассуоло
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
вчера, 18:02
Так начинался матч «Сассуоло» и «Милана»:
1. Свисток о начале встречи.
2. Хакан Чалханоглу получает мяч и убегает поближе к штрафной «Сассуоло».
3. Недалеко от нее Чалханоглу находит передачей Рафаэля Леау. Тот пробегает метров десять и вколачивает мяч в ворота Консильи.
6,2 секунды. Да, 6,2 секунды на гол. Пара фактов об это достижении:
- Это самый быстрый гол в истории Серии А. Леау побил достижение Паоло Поджи из «Пьяченцы» от декабря-2001. Поджи понадобилось 8 секунд от стартового свистка.
- Более того Леау установил рекорд всех лиг из топ-5.
- Для Леау это всего лишь третий матч в этом сезоне Серии А.
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