Самое быстрое удаление в истории футбола – за фразу «Твою мать, реф»

В 2009 году The Guardian делал материал про самую быструю красную карточку в истории футбола. Тогда поводом было удаление игрока «Чиппенхема» через три секунды после старта игры. Автор текста Никки Бандини написала, что это не самая быстрая красная карточка, зафиксированная в футболе.

Самое быстрое удаление случилось в матче двух команд из воскресной футбольной лиги – «Кросс-Фарма» и «Тонтона». Это произошло в декабре 2000 года. Тогда игрок по имени Ли Тодд получил красную карточку через две секунды после стартового свистка.

The Guardian в 2009-м поговорили с Тоддом. Тот сказал: «Я никого не оскорблял, я просто наклонился к судье и сказал: «Твою мать, реф, это было громко». Он свистнул мне в ухо, это реально было громко и больно».