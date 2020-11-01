Самое быстрое удаление в истории футбола – за фразу «Твою мать, реф»
В 2009 году The Guardian делал материал про самую быструю красную карточку в истории футбола. Тогда поводом было удаление игрока «Чиппенхема» через три секунды после старта игры. Автор текста Никки Бандини написала, что это не самая быстрая красная карточка, зафиксированная в футболе.
Самое быстрое удаление случилось в матче двух команд из воскресной футбольной лиги – «Кросс-Фарма» и «Тонтона». Это произошло в декабре 2000 года. Тогда игрок по имени Ли Тодд получил красную карточку через две секунды после стартового свистка.
The Guardian в 2009-м поговорили с Тоддом. Тот сказал: «Я никого не оскорблял, я просто наклонился к судье и сказал: «Твою мать, реф, это было громко». Он свистнул мне в ухо, это реально было громко и больно».
Спустя 20 лет SportBible нашел Ли Тодда и еще раз вспомнил это удаление. Вот несколько цитат из нового интервью Тодда:
• «Я же нападающий, стою рядом с судьей. Он свистнул так громко, что я даже немного оглох. Я повернулся к нему и сказал: «Твою мать, реф, это было очень громко».
• «Я увидел красную карточку. Наверное, меня удалили, потому что за полминуты до этого судья просил нас не ругаться на поле».
• «Судья реально показал мне красную карточку. Мои партнеры по команде ржали. А я поплелся в раздевалку».
• «Когда я уходил с поля, наш тренер ругался с судьей. Он говорил, что я никого не оскорбил, а просто выругался. Но, черт, это было реально очень громко и больно».
Главное впечатление Тодда от того эпизода – на следующее утро он был во всех спортивных газетах. Тодду звонили журналисты ведущих СМИ и просили у него интервью. «Я никогда не был таким популярным. У меня каждый день было по два интервью. Единственный минус – меня оштрафовали на 27 фунтов и дисквалифицировали на 35 дней».
Но это удаление самым быстрым в истории официальные ресурсы не признали. Жена Тодда связывалась с Книгой рекордов Гиннеса, чтобы руководители признали удаление ее мужа самым быстрым в истории футбола. Но там отказали – потому что игра была не в профессиональной футбольной лиге.