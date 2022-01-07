Уникальный стадион Великобритании: прямо через него проходит граница Англии и Уэльса. Из-за этого клуб одновременно и нарушает ковидный закон, и нет

〰️ Поле формально находится в Уэльсе, а главный вход и офис – в Англии.

〰️ Адрес стадиона фактически английский – у него код английского города Честера.

〰️ Город Честер принадлежит английскому графству Чешир.

〰️ На матчах работает полиция Чешира.

7 января «Честер» сообщил, что в офис было направлено письмо о возможных нарушениях клубом коронавирусных правил. Основание – указание правительство Уэльса, так как стадион подчиняется валлийским правилам.

Клуб отметил, что теперь обязательно обратится за дополнительными юридическими консультациями. Глава «Честера» Эндрю Моррис упомянул, что здоровье людей – приоритет клуба, но ничего определенного не сказал. Следующий домашний матч у «Честера» намечен на 15 января.

А вот какая ситуация из-за расположения стадиона была раньше:

В 2020-м на Хеллоуин было решено пригнать на стадион автокинотеатр, но возникла проблема: туалеты находятся на стороне Уэльса, а там – локдаун. Сначала пришлось возвращать деньги, но потом отвечавшая за все мероприятие компания Storyhouse вышла из ситуации: привезла переносные туалеты. Хэштег #toiletgate в те дни был популярен в твиттере.

На сам Хеллоуин уже вмешалась погода – мероприятия пришлось отменять из-за сильных ветров.