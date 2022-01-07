Англия
Честер Сити
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#Англия #Честер Сити

Уникальный стадион Великобритании: прямо через него проходит граница Англии и Уэльса. Из-за этого клуб одновременно и нарушает ковидный закон, и нет

вчера, 21:25
Михаил Морозов

«Честер Сити»

«Честер Сити» (шестая ступень английского футбола) провел два последних домашних матча со зрителями и оба раза сыграл вничью. Теперь к «Честеру» предъявляют претензии по поводу проведения матчей не при пустых трибунах. И вот почему.

Для понимания:

🏴󠁧󠁢󠁷 В Уэльсе с 26 декабря введены ограничения на посещения спортивных мероприятий из-за омикрона. Соревнования должны проводиться с присутствием максимум 50 зрителей.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В Англии таких ограничений нет.

«Честер сыграл 28 декабря (2075 зрителей) и 2 января (2116). Почему теперь к нему вопросы:

〰️ Его стадион «Дева Стэдиум» расположен на границе Англии и Уэльса.

〰️ Граница проходит по задней части главной трибуны.

Google Maps

〰️ Поле формально находится в Уэльсе, а главный вход и офис – в Англии.

〰️ Адрес стадиона фактически английский – у него код английского города Честера.

〰️ Город Честер принадлежит английскому графству Чешир.

〰️ На матчах работает полиция Чешира.

7 января «Честер» сообщил, что в офис было направлено письмо о возможных нарушениях клубом коронавирусных правил. Основание – указание правительство Уэльса, так как стадион подчиняется валлийским правилам. 

Клуб отметил, что теперь обязательно обратится за дополнительными юридическими консультациями. Глава «Честера» Эндрю Моррис упомянул, что здоровье людей – приоритет клуба, но ничего определенного не сказал. Следующий домашний матч у «Честера» намечен на 15 января. 

А вот какая ситуация из-за расположения стадиона была раньше:

В 2020-м на Хеллоуин было решено пригнать на стадион автокинотеатр, но возникла проблема: туалеты находятся на стороне Уэльса, а там – локдаун. Сначала пришлось возвращать деньги, но потом отвечавшая за все мероприятие компания Storyhouse вышла из ситуации: привезла переносные туалеты. Хэштег #toiletgate в те дни был популярен в твиттере.

На сам Хеллоуин уже вмешалась погода – мероприятия пришлось отменять из-за сильных ветров.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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