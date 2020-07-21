Клуб из Голландии устроил пикник для фанатов прямо на стадионе 🥪

Голландский клуб «Виллем II» пустил на стадион 400 фанатов. С организацией акции помогли спонсоры. Поле предварительно разбили на равные участки, которые обрисовали специальными линиями. Так было проще распределять фанатов и обеспечить безопасность по коронавирусу.

Тим Вайдеманс – главный инициатор праздника. Так он объяснил проведение пикника: «Обычно к полю запрещен доступ, потому что оно должно оставаться качественным. Но коронавирус остановил лигу, на уход за полем было больше времени, чем обычно. Поэтому идея внезапно стала возможной».

В июне «Виллем II» проводил еще одну акцию. Тогда 580 семей получили подарки ко дню отца. Среди них – билет на домашний матч клуба по своему выбору. Конечно, когда возобновится футбол и фанатов вообще пустят на стадион.

Семейный пикник состоялся 18 июля. Так он прошел: