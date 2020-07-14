Босс английского клуба поджег свой стадион ради компенсации на новый. Но поджигатель выронил телефон – оба сели
В 1995-м английский «Донкастер» был практически на дне: денег не было, клуб медленно валился по ступенькам лестницы ФА (на тот момент он был в третьем дивизионе английской лиги). Еще одну проблему обнаружили в середине года: старенький стадион «Белле Вуэ» постепенно рассыпался.
Рабочие стадиона, исследуя подвалы, обнаружили, что стены отсырели. Влажный воздух и частый прорыв труб разрушили их структуру. Стадион был построен на деревянных балках – если бы подвальные стены обрушились, балки бы просто не удержали конструкцию.
«Донкастер» тогда выступал за постройку нового стадиона. Изначально боссы хотели продать старый. Но потом узнали, что им владеет администрация города, и пошли к ней. Там их развернули: лишних финансов на поддержку убыточного проекта не было. К тому же администрация не принимала аргументы о прогнивших стенах и говорила, что «Белле Вуэ» в полном порядке.
Председатель членов правления «Донкастера» Кен Ричардсон сопротивлялся. Сначала он подготовил огромный доклад о том, почему «Донкастеру» нужен новый стадион. Когда его отклонили, зашел с другой стороны: попытался испортить арену для постройки новой, либо реконструкции.
Он нанял Алана Кристенсана – бывшего бойца SAS Англии (Special Air Force – специальная воздушная сила). У Ричардсона был план:
1. Кристенсен устраивает пожар на стадионе (Ричардсон хотел, чтобы тот спалил несколько трибун), за что получает 10 тысяч фунтов.
2. Дальше Ричардсон идет в администрацию города и договаривается либо о постройке нового стадиона, либо о помощи в реконструкции.
Кристенсен действительно проник на территорию «Белле Вуэ» и устроил пожар. Но огонь проглотил только одну трибуну – потом на вызов приехали пожарные и все потушили.
Кристенсен не справился с заданием, так еще и оставил важную улику: когда он бежал с места преступления, оставил рюкзак с вещами, на которых было полно его отпечатков, и выронил телефон. Полиция с помощью операторов узнала, что Кристенсен звонил в последний раз Ричардсону. Тот не ответил, а Кристенсен оставил сообщение на автоответчик: «Босс, работа выполнена».
Полиция быстро расколола Кристенсена – он сознался, что его наняли для поджога стадиона. С Ричардсоном получилось сложнее: адвокаты год выгораживали его в суде. Но в итоге оба отправились в тюрьму. Кристенсен улетел на год, Ричардсон – на четыре.
После финального слушания (1999 год) Ричардсон сказал: «Я – главный доброжелатель для «Донкастера». Я делаю все, чтобы клуб жил и процветал. Вы посадили в тюрьму единственного человека, способного построить стадион и внести «Донкастер» в светлое будущее».
Функционер-неудачник ошибался. Новый стадион «Донкастер» получил спустя 9 лет и уже при новом руководстве. Старенький «Белле Вуэ» же снесли после сезона-2007/08 со всеми почестями: оркестром, салютом и несколькими сотнями шариков.