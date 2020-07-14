Босс английского клуба поджег свой стадион ради компенсации на новый. Но поджигатель выронил телефон – оба сели

В 1995-м английский «Донкастер» был практически на дне: денег не было, клуб медленно валился по ступенькам лестницы ФА (на тот момент он был в третьем дивизионе английской лиги). Еще одну проблему обнаружили в середине года: старенький стадион «Белле Вуэ» постепенно рассыпался.

Рабочие стадиона, исследуя подвалы, обнаружили, что стены отсырели. Влажный воздух и частый прорыв труб разрушили их структуру. Стадион был построен на деревянных балках – если бы подвальные стены обрушились, балки бы просто не удержали конструкцию.

«Донкастер» тогда выступал за постройку нового стадиона. Изначально боссы хотели продать старый. Но потом узнали, что им владеет администрация города, и пошли к ней. Там их развернули: лишних финансов на поддержку убыточного проекта не было. К тому же администрация не принимала аргументы о прогнивших стенах и говорила, что «Белле Вуэ» в полном порядке.

Председатель членов правления «Донкастера» Кен Ричардсон сопротивлялся. Сначала он подготовил огромный доклад о том, почему «Донкастеру» нужен новый стадион. Когда его отклонили, зашел с другой стороны: попытался испортить арену для постройки новой, либо реконструкции.