Марио Манджукич

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Футбол
Манждукич завершил карьеру в 35 лет. Он остался без клуба после окончания контракта с «Миланом»
#Марио Манджукич
Футбол
Президент «Милана» подтвердил, что Манджукич отказался от зарплаты за март, потому что не играл из-за травмы
#Марио Манджукич
Футбол
«Милан» подписал Манджукича до конца сезона
#Марио Манджукич