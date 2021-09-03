Марио Манджукич
Манждукич завершил карьеру в 35 лет. Он остался без клуба после окончания контракта с «Миланом»
03 сентября, 19:55
Марио Манджукич написал письмо, в котором объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал «Милан», с за который он выступал с января 2021 года. После окончания контракта летом он стал свободным агентом.
Карьера Манджукича:
🇮🇹 «Ювентус». Пятикратный чемпион Серии А, двукратный обладатель Кубка.
🇩🇪 «Бавария». Двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка, победитель Лиги чемпионов.
🇭🇷 «Динамо» Загреб. Трехкратный чемпион Первой лиги, двукратный обладатель Кубка.
🇪🇸 «Атлетико». Обладатель Суперкубка.
🇭🇷 Хорватия. Вице-чемпион мира-2018.
Больше всего матчей провел за «Ювентус»: 162 игры, 44 гола и 17 ассистов. Практически всю карьеру провел в Европе.
В письме Манджукич обратился к самому себе и опубликовал фото первых бутс:
- «Дорогой маленький Марио! Когда ты впервые наденешь эти бутсы, ты даже представить себе не сможешь, что тебя ждет в футболе».
- «Ты многим пожертвуешь, но будешь знать, что это того стоило, из-за всех восхитительных моментов».
- «Если доведется играть против Англии на чемпионате мира, то просто будь готов к 109-й минуте».
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