Манждукич завершил карьеру в 35 лет. Он остался без клуба после окончания контракта с «Миланом»

Марио Манджукич написал письмо, в котором объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал «Милан», с за который он выступал с января 2021 года. После окончания контракта летом он стал свободным агентом.

Карьера Манджукича:

🇮🇹 «Ювентус». Пятикратный чемпион Серии А, двукратный обладатель Кубка.

🇩🇪 «Бавария». Двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка, победитель Лиги чемпионов.

🇭🇷 «Динамо» Загреб. Трехкратный чемпион Первой лиги, двукратный обладатель Кубка.

🇪🇸 «Атлетико». Обладатель Суперкубка.

🇭🇷 Хорватия. Вице-чемпион мира-2018.

Больше всего матчей провел за «Ювентус»: 162 игры, 44 гола и 17 ассистов. Практически всю карьеру провел в Европе.

В письме Манджукич обратился к самому себе и опубликовал фото первых бутс: