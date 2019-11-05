Рамос и Модрич покупают бронзовых муравьев за 5000 евро. Что?
Несколько лет назад Серхио Рамос сказал: «Нет лучшего места для инвестиций, чем искусство и культура». У Рамоса действительно большая коллекция произведений искусства: есть картины Маноло Вальдеса и Хуана Геновеса (ведущие современные художники), Бэнкси (главный уличный художник) и Фила Фроста (тоже занимается стрит-артом).
Недавно Рамос был в Лондоне, где посещал выставки. Там он открыл для себя скульптуры художника Ишивюта – 60-сантиметровых бронзовых муравьев. Он купил таких четыре штуки: жене, детям и себе.
Рамос был настолько впечатлен покупкой, что заразил идеей с бронзовыми муравьями партнера по клубу и друга – Луку Модрича. Недавно в инстаграм-профиле автора «муравьев» появилась фотография улыбающегося Модрича с бронзовой скульптурой, которая стоит 5000 евро (в месяц в «Реале» Лука получает в 156 раз больше – 780 тыс. евро).
Что за брозновые муравьи?
Их делает художник Ишивют. О нем мало что известно, но на официальном сайте сказано, что он в своих работах пытается максимально отдалиться от традиционной мысли искусства.
Также на его сайте написано, что его работы соприкасаются с эмоциями их владельцев. И наличие у владельца работ Ишивюта делают их причастными к искусству, дают им прикоснуться к тому, что вышло за рамки. А еще дают стремление жить и развиваться.
Какая-то слишком банальная презентация своего творчество. Зато Рамосу и Модричу оно нравится.