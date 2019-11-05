Рамос и Модрич покупают бронзовых муравьев за 5000 евро. Что?

Несколько лет назад Серхио Рамос сказал: «Нет лучшего места для инвестиций, чем искусство и культура». У Рамоса действительно большая коллекция произведений искусства: есть картины Маноло Вальдеса и Хуана Геновеса (ведущие современные художники), Бэнкси (главный уличный художник) и Фила Фроста (тоже занимается стрит-артом).

Недавно Рамос был в Лондоне, где посещал выставки. Там он открыл для себя скульптуры художника Ишивюта – 60-сантиметровых бронзовых муравьев. Он купил таких четыре штуки: жене, детям и себе.

Рамос был настолько впечатлен покупкой, что заразил идеей с бронзовыми муравьями партнера по клубу и друга – Луку Модрича. Недавно в инстаграм-профиле автора «муравьев» появилась фотография улыбающегося Модрича с бронзовой скульптурой, которая стоит 5000 евро (в месяц в «Реале» Лука получает в 156 раз больше – 780 тыс. евро).