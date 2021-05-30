Матео Ковачич

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Ковачич выиграл четвертую Лигу чемпионов. Ему 27 лет
#Матео Ковачич
Футбол
Карсон и Ковачич – единственные игроки «Ман Сити» и «Челси», которые выигрывали Лигу чемпионов
#Лига чемпионов
Футбол
Вы никогда не угадаете, у кого в АПЛ самый высокий процент удачных обводок
#Матео Ковачич
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Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
#Динамо З
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