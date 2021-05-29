Карсон и Ковачич – единственные игроки «Ман Сити» и «Челси», которые выигрывали Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов. В составах обеих команд есть только два игрока, которые уже побеждали в этом турнире.

Третий вратарь «Ман Сити» Скотт Карсон побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2004/05. Тогда он был запасным вратарем «Ливерпуля».

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич трижды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала». В составе «Челси» он побеждал в Лиге Европы сезона-2018/19.

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола имеет два титула Лиги чемпионов. Взял их, когда работал в «Барселоне». Томас Тухель в Лиге чемпионов не побеждал, но его «ПСЖ» играл в финале летом 2020 года.

Тухель дважды подряд победил Гвардиолу, но проигрывает ему по личным встречам

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