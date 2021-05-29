Лига чемпионов
Хосеп Гвардиола
Томас Тухель
Челси
Манчестер Сити
Тухель дважды подряд победил Гвардиолу, но проигрывает ему по личным встречам
2 часа назад
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. До этого матча Пеп Гвардиола и Томас Тухель провели семь игр друг против друга во главе разных команд.
Гвардиола выигрывал четыре раза. Еще в одном матче была ничья. Тухель дважды победил Гвардиолу, когда возглавил «Челси». Одна победа была в АПЛ, другая – в Кубке Англии.
«Челси» выиграл у «Ман Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии, но потом проиграл финал «Лестеру».
Пеп Гвардиола дважды побеждал в Лиге чемпионов в роли тренера «Барселоны». Томас Тухель выходил в финал в сезоне-2019/20 когда работал с «ПСЖ».
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