Тухель дважды подряд победил Гвардиолу, но проигрывает ему по личным встречам

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. До этого матча Пеп Гвардиола и Томас Тухель провели семь игр друг против друга во главе разных команд.

Гвардиола выигрывал четыре раза. Еще в одном матче была ничья. Тухель дважды победил Гвардиолу, когда возглавил «Челси». Одна победа была в АПЛ, другая – в Кубке Англии.

«Челси» выиграл у «Ман Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии, но потом проиграл финал «Лестеру».

Пеп Гвардиола дважды побеждал в Лиге чемпионов в роли тренера «Барселоны». Томас Тухель выходил в финал в сезоне-2019/20 когда работал с «ПСЖ».

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