Матео Ковачич

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Футбол
Ковачич выиграл четвертую Лигу чемпионов. Ему 27 лет
#Матео Ковачич
Футбол
Карсон и Ковачич – единственные игроки «Ман Сити» и «Челси», которые выигрывали Лигу чемпионов
#Лига чемпионов
Футбол
Вы никогда не угадаете, у кого в АПЛ самый высокий процент удачных обводок
#Матео Ковачич