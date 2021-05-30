Матео Ковачич
Лига чемпионов
Челси
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#Матео Ковачич #Лига чемпионов #Челси

Ковачич выиграл четвертую Лигу чемпионов. Ему 27 лет

3 часа назад

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич вышел на замену в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42

«Челси» победил со счетом 1:0 и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Последний раз это было в 2012 году.

Ковачич выиграл Лигу чемпионов в четвертый раз в карьере. До этого он трижды делал это с «Реалом».

В этом сезоне Ковачич провел в ЛЧ 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

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Источник:
Гол.ру
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