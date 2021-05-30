Ковачич выиграл четвертую Лигу чемпионов. Ему 27 лет

«Челси» победил со счетом 1:0 и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Последний раз это было в 2012 году.

Ковачич выиграл Лигу чемпионов в четвертый раз в карьере. До этого он трижды делал это с «Реалом».

В этом сезоне Ковачич провел в ЛЧ 10 матчей и отдал одну голевую передачу.