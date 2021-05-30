Матео Ковачич
Лига чемпионов
Челси
Ковачич выиграл четвертую Лигу чемпионов. Ему 27 лет
3 часа назад
Полузащитник «Челси» Матео Ковачич вышел на замену в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Челси» победил со счетом 1:0 и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Последний раз это было в 2012 году.
Ковачич выиграл Лигу чемпионов в четвертый раз в карьере. До этого он трижды делал это с «Реалом».
В этом сезоне Ковачич провел в ЛЧ 10 матчей и отдал одну голевую передачу.
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