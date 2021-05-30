Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
Матео Ковачич – четырехкратный обладатель кубка Лиги чемпионов. Только у 10 игроков в истории футбола больше.
При этом Ковачич впервые сыграл в финале против «Ман Сити». Теперь него 4 трофея ЛЧ за 17 минут.
Как он не играл в финалах
• Сезон-2015/16. «Реал» – «Атлетико». Не попал в заявку.
Хотя отыграл четыре матча в старте на групповом этапе. Но в плей-офф – всего 34 минуты.
• Сезон-2016/17. «Реал» – «Ювентус». Всю игру отсидел на замене.
Тут играл еще меньше. Две игры в основе в группе и шесть минут в плей-офф.
• Сезон-2017/18. «Реал» – «Ливерпуль». Снова всю игру провел на скамейке.
В этом розыгрыше он не играл в групповых матчах из-за травмы, зато постоянно выходил в плей-офф. Но в финале просидел.
Сам Ковачич еще перед матчем с «Сити» сказал, что этот титул будет значить для него больше, чем прошлые. И еще:
«Я разочарован, что у меня не было ни минуты в финале. Кажется, я заслужил этого, потому что много делал для команды в те сезоны. Было много игроков, которые сыграли в финале. А я нет».
Ковачичу 27 лет, а у него уже 16 титулов. Не хватает только чемпионства АПЛ.