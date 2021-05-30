Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут

Матео Ковачич – четырехкратный обладатель кубка Лиги чемпионов. Только у 10 игроков в истории футбола больше.

При этом Ковачич впервые сыграл в финале против «Ман Сити». Теперь него 4 трофея ЛЧ за 17 минут.

Как он не играл в финалах

• Сезон-2015/16. «Реал» – «Атлетико». Не попал в заявку.

Хотя отыграл четыре матча в старте на групповом этапе. Но в плей-офф – всего 34 минуты.

• Сезон-2016/17. «Реал» – «Ювентус». Всю игру отсидел на замене.

Тут играл еще меньше. Две игры в основе в группе и шесть минут в плей-офф.