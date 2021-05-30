Матео Ковачич
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#Матео Ковачич #Лига чемпионов #Челси #Реал

Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут

час назад

Матео Ковачич – четырехкратный обладатель кубка Лиги чемпионов. Только у 10 игроков в истории футбола больше. 

При этом Ковачич впервые сыграл в финале против «Ман Сити». Теперь него 4 трофея ЛЧ за 17 минут. 

Как он не играл в финалах

• Сезон-2015/16. «Реал» «Атлетико». Не попал в заявку.

Хотя отыграл четыре матча в старте на групповом этапе. Но в плей-офф – всего 34 минуты.

• Сезон-2016/17. «Реал» – «Ювентус». Всю игру отсидел на замене.

Тут играл еще меньше. Две игры в основе в группе и шесть минут в плей-офф.

• Сезон-2017/18. «Реал» – «Ливерпуль». Снова всю игру провел на скамейке.

В этом розыгрыше он не играл в групповых матчах из-за травмы, зато постоянно выходил в плей-офф. Но в финале просидел.

Как он сыграл в финале

• Сезон-2020/21. «Челси» – «Манчестер Сити». Вышел на 80 минуте, заменив Маунта. 22 передачи, 17 точных. Одна выигранная борьба в воздухе. Два отбора мяча. 

До этого он пропустил три последних матча плей-офф из-за травмы. Но к финалу подлечился – и получил свои 17 минут славы.

Сам Ковачич еще перед матчем с «Сити» сказал, что этот титул будет значить для него больше, чем прошлые. И еще: 

«Я разочарован, что у меня не было ни минуты в финале. Кажется, я заслужил этого, потому что много делал для команды в те сезоны. Было много игроков, которые сыграли в финале. А я нет».

Ковачичу 27 лет, а у него уже 16 титулов. Не хватает только чемпионства АПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: AFLO / ZUMAPRESS.com / твиттер Ковачича
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
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