Модрич сбавил, но получил награду Golden Foot. Такого приза нет даже у Роналду

Год назад Лука Модрич взял «Золотой мяч». Потом он оказался первым обладателем награды за 26 лет, которого не номинировали на ее получение в следующем году. На это повлияли личные проблемы Модрича (мелкие травмы, возраст) и слабость «Реала». «Мы не ожидали, что проведем такой сезон. Вернулись к действительности, которая нас разочаровала», – объяснял Модрич.

В этом сезоне Примеры Модрич сыграл только в семи играх Примеры. В них он проводил на поле в среднем по 52 минуты. В прошлом году он провалился вместе с командой. От этого неожиданным выглядит приз Golden Foot-2019, который Модрич получил 12 ноября. В голосовании он опередил Роналду, Месси, Левандовски и других игроков.

«Я действительно счастлив, потому что забрать эту награду – большая честь. Некоторые великие игроки выигрывали ее в прошлом. Такая победа наполняет меня большой гордостью», – рассказал сам Модрич на церемонии в Монте-Карло. Много кадров с ним и наградой есть в аккаунтах «Реала» и сборной Хорватии. Сделано все, чтобы Модрич опять везде мелькал.