Модрич сбавил, но получил награду Golden Foot. Такого приза нет даже у Роналду
Год назад Лука Модрич взял «Золотой мяч». Потом он оказался первым обладателем награды за 26 лет, которого не номинировали на ее получение в следующем году. На это повлияли личные проблемы Модрича (мелкие травмы, возраст) и слабость «Реала». «Мы не ожидали, что проведем такой сезон. Вернулись к действительности, которая нас разочаровала», – объяснял Модрич.
В этом сезоне Примеры Модрич сыграл только в семи играх Примеры. В них он проводил на поле в среднем по 52 минуты. В прошлом году он провалился вместе с командой. От этого неожиданным выглядит приз Golden Foot-2019, который Модрич получил 12 ноября. В голосовании он опередил Роналду, Месси, Левандовски и других игроков.
«Я действительно счастлив, потому что забрать эту награду – большая честь. Некоторые великие игроки выигрывали ее в прошлом. Такая победа наполняет меня большой гордостью», – рассказал сам Модрич на церемонии в Монте-Карло. Много кадров с ним и наградой есть в аккаунтах «Реала» и сборной Хорватии. Сделано все, чтобы Модрич опять везде мелькал.
Golden Foot – престижный приз, но у него своя специфика
- Награду вручают игроку 28 лет и старше за достижения в футболе (Модричу 34 года). С «Реалом» Модрич выигрывал чемпионат Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, брал другие турниры. Из личных наград выделяется «Золотой мяч». Со сборной Модрич доходил до финала ЧМ. По совокупности карьерных достижений он заслужил.
- Такой приз не получали Роналду, Месси (тоже заслужили, наверняка получат) и другие великие игроки, но это объяснимо даже форматом определения победителя. Golden Foot ежегодно вручают с 2003 года. Номинантов на приз выбирают специализированные журналисты со всего мира. Потом они проводят онлайн-голосование, где и определяется победитель.
- Даже из списка обладателей наград понятно, что Golden Foot отдают по общим карьерным заслугам: Баджо (2003), Недвед (2004), Шевченко (2005), Роналдо (2006), Дель Пьеро (2007), Роберто Карлос (2008), Роналдиньо (2009), Тотти (2010), Гиггз (2011), Ибрагимович (2012), Дрогба (2013), Иньеста (2014), Это’О (2015), Буффон (2016), Касильяс (2017), Кавани (2018).