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#Ханс-Дитер Флик #Футбол #Бундеслига #УАНЛ Тигрес #Клубный чемпионат мира

Флик с «Баварией» выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей: шесть против пяти

8 часов назад

Ханс-Дитер Флик стал тренером «Баварии» 15 ноября 2019 года. Его трофейные победы с того момента:

🏆 Бундеслига.

🏆 Кубок Германии.

🏆 Суперкубок Германии.

🏆 Лига чемпионов.

🏆 Суперкубок УЕФА.

🏆 Клубный ЧМ.

Его матчевые поражения за все время работы главным тренером «Баварии»:

❌ От «Байера» – Бундеслига – 30.11.2019.

❌ От «Боруссии» М – Бундеслига, 07.12.2019.

❌ От «Хоффенхайма» – Бундеслига, 27.09.2020.

❌ От «Боруссии» М – Бундеслига, 08.01.2021.

❌ От «Хольштайна» – Кубок Германии, 13.01.2021.

При Флике «Бавария» выиграла больше трофеев, чем проиграла матче. Плюс клуб при Флике повторил рекорд «Барселоны» по числу трофеев за календарный год, завоевав шестой титул. Последний – победа на клубном ЧМ в матче против «Тигрес».

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Павар 59
1:0
Матч завершен
Тигрес УАНЛ
Монтеррей
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