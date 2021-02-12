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Флик с «Баварией» выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей: шесть против пяти
8 часов назад
Ханс-Дитер Флик стал тренером «Баварии» 15 ноября 2019 года. Его трофейные победы с того момента:
🏆 Бундеслига.
🏆 Клубный ЧМ.
Его матчевые поражения за все время работы главным тренером «Баварии»:
❌ От «Байера» – Бундеслига – 30.11.2019.
❌ От «Боруссии» М – Бундеслига, 07.12.2019.
❌ От «Хоффенхайма» – Бундеслига, 27.09.2020.
❌ От «Боруссии» М – Бундеслига, 08.01.2021.
❌ От «Хольштайна» – Кубок Германии, 13.01.2021.
При Флике «Бавария» выиграла больше трофеев, чем проиграла матче. Плюс клуб при Флике повторил рекорд «Барселоны» по числу трофеев за календарный год, завоевав шестой титул. Последний – победа на клубном ЧМ в матче против «Тигрес».
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