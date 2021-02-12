Флик с «Баварией» выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей: шесть против пяти

Ханс-Дитер Флик стал тренером «Баварии» 15 ноября 2019 года. Его трофейные победы с того момента:

🏆 Бундеслига.

🏆 Кубок Германии.

🏆 Суперкубок Германии.

🏆 Лига чемпионов.

🏆 Суперкубок УЕФА.

🏆 Клубный ЧМ.

Его матчевые поражения за все время работы главным тренером «Баварии»:

❌ От «Байера» – Бундеслига – 30.11.2019.

❌ От «Боруссии» М – Бундеслига, 07.12.2019.

❌ От «Хоффенхайма» – Бундеслига, 27.09.2020.

❌ От «Боруссии» М – Бундеслига, 08.01.2021.

❌ От «Хольштайна» – Кубок Германии, 13.01.2021.

При Флике «Бавария» выиграла больше трофеев, чем проиграла матче. Плюс клуб при Флике повторил рекорд «Барселоны» по числу трофеев за календарный год, завоевав шестой титул. Последний – победа на клубном ЧМ в матче против «Тигрес».