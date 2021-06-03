Симоне Индзаги
Серия А
Лацио
Интер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Симоне Индзаги #Серия А #Интер #Лацио

Симоне Индзаги стал новым главным тренером «Интера». Контракт подписан на два года

03 июня, 14:13

«Интер» официально объявил о назначении Симоне Индзаги. Контракт подписан на два года.

  • О назначении объявили через неделю после ухода Индзаги из «Лацио». Он работал в основной команде с 2010 года, начав с позиции ассистента. В 2016-м стал главным тренером.
  • С ним «Лацио» дважды побеждал в Суперкубке Италии и один раз – в Кубке.

«Интер» в прошедшем сезоне Серии А стал чемпионом впервые за 11 лет. Клуб тренировал Антонио Конте, но после чемпионского сезона он ушел. Иснайдеры писали, что причина – в изменении политики «Интера». Руководство якобы отказалось расширять финансирование клуба.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Интера»
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
Еще по теме
Ок, Конте ушел из «Интера» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Симоне Индзаги
#Серия А
#Интер
#Лацио