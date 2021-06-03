Симоне Индзаги стал новым главным тренером «Интера». Контракт подписан на два года

«Интер» официально объявил о назначении Симоне Индзаги. Контракт подписан на два года.

О назначении объявили через неделю после ухода Индзаги из «Лацио». Он работал в основной команде с 2010 года, начав с позиции ассистента. В 2016-м стал главным тренером.

С ним «Лацио» дважды побеждал в Суперкубке Италии и один раз – в Кубке.

«Интер» в прошедшем сезоне Серии А стал чемпионом впервые за 11 лет. Клуб тренировал Антонио Конте, но после чемпионского сезона он ушел. Иснайдеры писали, что причина – в изменении политики «Интера». Руководство якобы отказалось расширять финансирование клуба.