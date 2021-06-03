Симоне Индзаги
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Симоне Индзаги стал новым главным тренером «Интера». Контракт подписан на два года
03 июня, 14:13
«Интер» официально объявил о назначении Симоне Индзаги. Контракт подписан на два года.
- О назначении объявили через неделю после ухода Индзаги из «Лацио». Он работал в основной команде с 2010 года, начав с позиции ассистента. В 2016-м стал главным тренером.
- С ним «Лацио» дважды побеждал в Суперкубке Италии и один раз – в Кубке.
«Интер» в прошедшем сезоне Серии А стал чемпионом впервые за 11 лет. Клуб тренировал Антонио Конте, но после чемпионского сезона он ушел. Иснайдеры писали, что причина – в изменении политики «Интера». Руководство якобы отказалось расширять финансирование клуба.
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