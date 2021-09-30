До «Наполи» Спаллетти два года специально не работал – чтобы получить от «Интера» 9 млн после увольнения

Главные события из жизни Лучано Спаллетти и «Интера» с того момента:

• Сезон-2017/18 – «Интер» суммарно потратил за год 137,55 млн евро. При этом занял лишь четвертую строчку в таблице. В Кубке Италии дошел только до четвертьфинала.

• Спаллетти говорил: «Мы движемся в правильном направлении. Лучшее случается только так – после наших ошибок и бесконечной работы».

• В августе-2018 Спаллетти продлил контракт с «Интером» до 2021 года с увеличением зарплаты.

• Дальше у «Интера» начались проблемы. Во-первых, клуб не вышел из группы Лиги чемпионов с «ПСВ», «Тоттенхэмом» и «Барселоной». Во-вторых, опять занял лишь четвертое место. В-третьих, в плей-офф Лиги Европы «Интер» вылетел от «Айнтрахта» еще в 1/8 финала. В-четвертых, в Кубке Италии в четвертьфинале Спаллетти отлетел от «Лацио».

Но главная проблема случилась внутри – масштабный конфликт с главным форвардом Мауро Икарди. Спаллетти отобрал у него капитанскую повязку и на некоторое время отстранил от основы. Спаллетти критиковали журналисты и жена Икарди Ванда Нара. В итоге Спаллетти признал: «Вокруг «Интера» возникла не самая приятная атмосфера. Отчасти это и моя вина – я не сумел вовремя устранить пожар».

После поражения «Интера» в предпоследнем туре сезона от «Наполи» (0:4) против Спаллетти уже бунтовали фанаты – это поражение стоило клубу места в тройке. В итоге «Интер» разрубил конфликт радикально: Икарди ушел в «ПСЖ», а Лучано Спаллетти уволен. Неудача в «Интере» наложилась на семейную трагедию Спаллетти – за два дня до этого умер его брат.

«Интер» уволил Спаллетти, но не разорвал с ним контракт. По нему Спаллетти получал 4,5 млн евро за сезон без учета бонусов до 2021 года. Сам Спаллетти по этому поводу говорил: «Вы прекрасно знаете, что с моим контрактом – вы знаете об этом лучше меня. Что я собираюсь сделать? Отдохнуть и провести время с семьей. Это то, чего у меня не было уже много лет».