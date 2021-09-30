До «Наполи» Спаллетти два года специально не работал – чтобы получить от «Интера» 9 млн после увольнения
В 2017 году Лучано Спаллетти стал главным тренером «Интера». Сразу после назначения он сказал: «Владельцы ждут от меня подвигов. Я должен настраивать команду на реализацию максимальных задач. Чемпионство? Нет, я не так сказал – я говорил про максимальные задачи».
Главные события из жизни Лучано Спаллетти и «Интера» с того момента:
• Сезон-2017/18 – «Интер» суммарно потратил за год 137,55 млн евро. При этом занял лишь четвертую строчку в таблице. В Кубке Италии дошел только до четвертьфинала.
• Спаллетти говорил: «Мы движемся в правильном направлении. Лучшее случается только так – после наших ошибок и бесконечной работы».
• В августе-2018 Спаллетти продлил контракт с «Интером» до 2021 года с увеличением зарплаты.
• Дальше у «Интера» начались проблемы. Во-первых, клуб не вышел из группы Лиги чемпионов с «ПСВ», «Тоттенхэмом» и «Барселоной». Во-вторых, опять занял лишь четвертое место. В-третьих, в плей-офф Лиги Европы «Интер» вылетел от «Айнтрахта» еще в 1/8 финала. В-четвертых, в Кубке Италии в четвертьфинале Спаллетти отлетел от «Лацио».
Но главная проблема случилась внутри – масштабный конфликт с главным форвардом Мауро Икарди. Спаллетти отобрал у него капитанскую повязку и на некоторое время отстранил от основы. Спаллетти критиковали журналисты и жена Икарди Ванда Нара. В итоге Спаллетти признал: «Вокруг «Интера» возникла не самая приятная атмосфера. Отчасти это и моя вина – я не сумел вовремя устранить пожар».
После поражения «Интера» в предпоследнем туре сезона от «Наполи» (0:4) против Спаллетти уже бунтовали фанаты – это поражение стоило клубу места в тройке. В итоге «Интер» разрубил конфликт радикально: Икарди ушел в «ПСЖ», а Лучано Спаллетти уволен. Неудача в «Интере» наложилась на семейную трагедию Спаллетти – за два дня до этого умер его брат.
«Интер» уволил Спаллетти, но не разорвал с ним контракт. По нему Спаллетти получал 4,5 млн евро за сезон без учета бонусов до 2021 года. Сам Спаллетти по этому поводу говорил: «Вы прекрасно знаете, что с моим контрактом – вы знаете об этом лучше меня. Что я собираюсь сделать? Отдохнуть и провести время с семьей. Это то, чего у меня не было уже много лет».
Чем занимался Спаллетти два года:
🍇 Содержал виноградник в семейном владении недалеко от Флоренции.
🍷 Производил вино.
🌄 Ходил в поход в горы.
🏋️ Работал с индивидуальным тренером.
👜 Февраль-2020: поехал на отдых в Милан. Сам говорил: «Я люблю этот город. Туда я еду вместе с семьей, чтобы просто пройтись по магазинам и выпить хорошего вина. Работа? Я уделю внимание ей, но не футболу: у нашей семьи есть бизнес – несколько деталей нужно урегулировать, но на это мне хватит и день».
🎤 Выступал с лекцией для молодых тренеров.
При этом Спаллетти совершенно не думал о футболе. В творческом отпуске он просидел два года. За это время на него не раз выходили представители клубы и сборных – но он отклонил все предложения, лишь бы не разрывать жирный контракт с «Интером». Хотя предложений было полно: «Милан», «Фиорентина», сборные Чили и Мексики, «Наполи», «Ньюкасл» и «Вильярреал».
Однажды он даже об этом сказал: «Как вы все знаете, со мной сразу после увольнения [из «Интера»] связывался «Милан». Но я решил, что буду сидеть дома, поскольку «Интер» должен платить мне по действующему контракту». Спаллетти не только получал деньги от «Интера» просто так, но даже принял бонус за победу в чемпионате. В контракте Спаллетти и клуба было четко обговоренное вознаграждение за первое место: даже если «Интер» выиграл его с Антонио Конте.
Сейчас Спаллетти идет первым вместе с «Наполи» (пришел туда сразу после окончания контракта с «Интером») с стопроцентным результатом по набранным очкам. Об «Интере» уже не думает: «Это пройденная глава. Моя задача прямо сейчас – побеждать со славным клубом из Неаполя. На «Интера» нет обид, желаю ему удачи».