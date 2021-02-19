«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
Матч Лиги Европы между «Гранадой» и «Наполи»: шок, неожиданность, победа первых – 2:0.
Так развивалась эта встреча:
Главный герой – бразилец Кенеди, хладнокровно оформивший гол в ворота Мерета и сделавший ассист в первом тайме.
Для него этот сезон в «Гранаде» получается вообще каким-то суперприятным. В 29 матчах во всех турнирах он забил 7 мячей – это уже больше, чем суммарно за любой другой клуб. Секрет Кенеди в том, что он не принадлежит «Гранаде», а повторяет судьбу многих талантливых игроков из «Челси». То есть: а) Помелькал перед скаутами; б) Перешел в «Челси»; в) Много лет катается по арендам.
Карьера Кенеди в нескольких актах:
- В августе 2015-го перешел из «Флуминенсе» за 8 млн евро. Моуринью говорил: «У него талант и неограниченный потенциал. Если повезет, он станет лучшим игроком мира». Что же, не повезло.
- Август-2016 – первая аренда. Уехал на полгода в «Уотфорд».
- Вернулся в декабре того года и почти год никуда не уезжал. За это время сыграл за «Челси» в АПЛ 1 матч.
- Январь-2018 – аренда в «Ньюкасл» до конца сезона.
- В сентябре 2019-го он уехал в аренду в «Хетафе». На год.
- В сентябре 2020 года уехал в сезонную аренду в «Гранаду».
Интервью перед отъездом, в котором очень много надежды:
«Я понимаю свое положение. Разумеется, мне хочется играть больше за один из сильнейших клубов мира. Но есть обстоятельства, которые выше моих желаний. Я хочу получить в «Гранаде» игровое время и вернуть лучшую форму».
Пока получается неплохо:
1. Третий бомбардир «Гранады» в Примере.
2. Второй в списке ассистентов.
3. В топе бразильских игроков, выступающих в Европе, по вовлеченности в голы (13=7+6). После Неймара (17).
Контракт Кенеди с «Челси» истекает в июне-2022. Но он уже думает о будущем:
«Кажется, путь в «Челси» мне закрыт. Там много сильных игроков. Вряд ли тренерский штаб рассчитывает на меня. Мне 25, мне нужно играть. Скорее всего, следующим летом мы с агентом подумаем в сторону ухода из команды».