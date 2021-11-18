Атланта Юнайтед
МЛС
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#Атланта Юнайтед #МЛС

Лучший игрок клуба МЛС вбивает гвоздь в рельс. Это традиция в честь основателя города

2 часа назад

У клуба МЛС «Атланта Юнайтед» самая необычная традиция в лиге. Лучший игрок команды после домашнего матча забивает колышек в железнодорожный рельс. Вот как началась традиция с полузащитника Ямиля Асада.

Игроки эпично позируют с колышком в руке для твиттера.

А перед каждым матчем футболисты и фанаты расписываются на огромном гвозде. Его потом забивает молотком приглашенная звезда. Вот так пыхтел Эдгар Давидс.

И рэпер Давидо.

Многие посты в соцсетях «Атланта» подписывает с хештегом «Объединяйся и побеждай» с эмодзи золотого гвоздя.

Собачку-маскота клуб тоже назвал Гвоздем.

Железные дороги – это символ Атланты. В 1837 года была построена конечная станция для Западной Атлантической дороги. Тогда же землемер воткнул кол в лесу рядом с этим местом. Вокруг этого места и стала разрастаться Атланта. Локомотив – тоже символ города. Самый первый локомотив 1850-х годов до сих пор находится в местном центре истории. Его президент говорит:

«Железные дороги – причина существования Атланты, этот паровой двигатель является символом основания и роста Атланты как города – ворот Юга-коммерческого центра Юго-Востока».

«Атланта» о традиции и об истории рассказывала в ролике, подписав «Гвоздь нас объединяет».

И еще один похожий по духу ролик. «Твой клуб. Твой город. Твой гвоздь».

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