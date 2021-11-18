Лучший игрок клуба МЛС вбивает гвоздь в рельс. Это традиция в честь основателя города

Железные дороги – это символ Атланты. В 1837 года была построена конечная станция для Западной Атлантической дороги. Тогда же землемер воткнул кол в лесу рядом с этим местом. Вокруг этого места и стала разрастаться Атланта. Локомотив – тоже символ города. Самый первый локомотив 1850-х годов до сих пор находится в местном центре истории. Его президент говорит:

«Железные дороги – причина существования Атланты, этот паровой двигатель является символом основания и роста Атланты как города – ворот Юга-коммерческого центра Юго-Востока».

«Атланта» о традиции и об истории рассказывала в ролике, подписав «Гвоздь нас объединяет».