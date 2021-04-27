🐊 Здоровенный аллигатор забежал на поле клуба МЛС во Флориде. Все рады: «Отличный способ начать тренировку»
«Торонто» в твиттере написал, что у них на тренировке был особый гость.
Тренер Крис Армас рассказал, как игроки отреагировали на встречу с аллигатором:
«Что я могу сказать? Это был огромный аллигатор. Игроки побежали к нему, пока я бежал в обратную сторону. Это обычное дело Флориды, ведь недалеко был водоем, но круто, что парни так близко увидели аллигатора. Отличный способ начать тренироваться».
Аллигаторы очень похожи на крокодилов. Только у них U-образная морда и не открыты верхние зубы при закрытой челюсти. Во Флориде обитают больше миллиона аллигаторов (так удачно сработала программа по защите вида). Их столкновение с людьми – частый сюжет новостей.
Вот, например, огромный аллигатор гуляет по полю для гольфа (видео собрало 27 млн просмотров).
Аллигатор поменьше пытается забраться в магазин.
Случаются и трагические истории. В 2016-м аллигатор во Флориде утащил под воду двухлетнего ребенка. Почти без повреждений его нашли в воде через 18 часов.
Аллигатора можно встретить почти в любом болоте и реке Флориды. Экологи говорят, что они боятся людей и очень редко их атакуют. Из 23 видов аллигаторов только восемь способны напасть без провокации человека. С 1928 по 2009 год в США (в основном во Флориде) аллигаторы кусали людей 567 раз. Погибло 24 человека.
Бывают и забавные истории, связанные с местной боязнью аллигаторов. В 2020-м полицейский приехал на вызов: женщина в панике сообщала, что ее муж увидел аллигатора в сарае. Но это оказалась надувная игрушка.