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#МЛС #Торонто (ф)

🐊 Здоровенный аллигатор забежал на поле клуба МЛС во Флориде. Все рады: «Отличный способ начать тренировку»

4 часа назад

Клуб МЛС «Торонто» показал видео с тренировки во Флориде. Там «Торонто» готовится к матчу Лиги чемпионов КОНКАКАФ. На видео видно, как по полю гуляет аллигатор, который пугается гольф-кара.

«Торонто» в твиттере написал, что у них на тренировке был особый гость.

Тренер Крис Армас рассказал, как игроки отреагировали на встречу с аллигатором:

«Что я могу сказать? Это был огромный аллигатор. Игроки побежали к нему, пока я бежал в обратную сторону. Это обычное дело Флориды, ведь недалеко был водоем, но круто, что парни так близко увидели аллигатора. Отличный способ начать тренироваться».

Аллигаторы очень похожи на крокодилов. Только у них U-образная морда и не открыты верхние зубы при закрытой челюсти. Во Флориде обитают больше миллиона аллигаторов (так удачно сработала программа по защите вида). Их столкновение с людьми – частый сюжет новостей.

Вот, например, огромный аллигатор гуляет по полю для гольфа (видео собрало 27 млн просмотров).

Аллигатор поменьше пытается забраться в магазин.

Случаются и трагические истории. В 2016-м аллигатор во Флориде утащил под воду двухлетнего ребенка. Почти без повреждений его нашли в воде через 18 часов.

Аллигатора можно встретить почти в любом болоте и реке Флориды. Экологи говорят, что они боятся людей и очень редко их атакуют. Из 23 видов аллигаторов только восемь способны напасть без провокации человека. С 1928 по 2009 год в США (в основном во Флориде) аллигаторы кусали людей 567 раз. Погибло 24 человека. 

Бывают и забавные истории, связанные с местной боязнью аллигаторов. В 2020-м полицейский приехал на вызов: женщина в панике сообщала, что ее муж увидел аллигатора в сарае. Но это оказалась надувная игрушка. 

Keystone Press Agency / global look press

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