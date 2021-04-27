🐊 Здоровенный аллигатор забежал на поле клуба МЛС во Флориде. Все рады: «Отличный способ начать тренировку»

Тренер Крис Армас рассказал, как игроки отреагировали на встречу с аллигатором:

«Что я могу сказать? Это был огромный аллигатор. Игроки побежали к нему, пока я бежал в обратную сторону. Это обычное дело Флориды, ведь недалеко был водоем, но круто, что парни так близко увидели аллигатора. Отличный способ начать тренироваться».

Аллигаторы очень похожи на крокодилов. Только у них U-образная морда и не открыты верхние зубы при закрытой челюсти. Во Флориде обитают больше миллиона аллигаторов (так удачно сработала программа по защите вида). Их столкновение с людьми – частый сюжет новостей.

Вот, например, огромный аллигатор гуляет по полю для гольфа (видео собрало 27 млн просмотров).