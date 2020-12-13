Коламбус Крю
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Лукас Селараян
Сиэтл Сондерс
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#Коламбус Крю #Футбол #МЛС #Лукас Селараян #Сиэтл Сондерс

«Коламбус» разгромил «Сиэтл» в финале МЛС. Это второй титул в клубной истории

13 декабря, 09:33

Финал МЛС между «Коламбусом» и «Сиэтлом» закончился со счетом 3:0. До этого «Коламбус» выигрывал титул в 2008 году.

  • В регулярном сезоне «Коламбус» был третьим в Восточной конференции.
  • В полуфинале МЛС он минимально победил «Нью-Инглэнд».
  • Лукас Селараян – главный игрок финала. Он оформил дубль и сделал ассист.
  • Во время пресс-конференции один из футболистов облил тренера шампанским.
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