Коламбус Крю
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Футбол
Лукас Селараян
Сиэтл Сондерс
«Коламбус» разгромил «Сиэтл» в финале МЛС. Это второй титул в клубной истории
13 декабря, 09:33
Финал МЛС между «Коламбусом» и «Сиэтлом» закончился со счетом 3:0. До этого «Коламбус» выигрывал титул в 2008 году.
- В регулярном сезоне «Коламбус» был третьим в Восточной конференции.
- В полуфинале МЛС он минимально победил «Нью-Инглэнд».
- Лукас Селараян – главный игрок финала. Он оформил дубль и сделал ассист.
- Во время пресс-конференции один из футболистов облил тренера шампанским.
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