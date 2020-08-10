Мэттью Макконахи
МЛС
Остин
Мэттью Макконахи поздравил МЛС с юбилеем. Его клуб скоро там тоже будет играть
10 августа, 18:23
Актер Мэттью Макконахи выложил в инстаграме поздравление МЛС, которой исполнилось 25 лет.
Макконахи еще напомнил, что он тоже в игре. И в следующем году клуб «Остин» (он один из совладельцев) начнет играть в МЛС и будет третьей командой из Техаса.
«Это больше, чем качественная инвестиция, это еще и инвестиция в город. Самая разнообразная и безграничная игра в мире приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира. ФК «Остин» – это здоровая инвестиция в культуру и будущее нашего города»
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