Мэттью Макконахи
МЛС
Остин
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#Мэттью Макконахи #МЛС #Остин

Мэттью Макконахи поздравил МЛС с юбилеем. Его клуб скоро там тоже будет играть

10 августа, 18:23

Актер Мэттью Макконахи выложил в инстаграме поздравление МЛС, которой исполнилось 25 лет. 

Макконахи еще напомнил, что он тоже в игре. И в следующем году клуб «Остин» (он один из совладельцев) начнет играть в МЛС и будет третьей командой из Техаса.

«Это больше, чем качественная инвестиция, это еще и инвестиция в город. Самая разнообразная и безграничная игра в мире приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира. ФК «Остин» – это здоровая инвестиция в культуру и будущее нашего города»

Твиттер Макконахи

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