У актера Мэттью Макконахи очень странная фобия – боязнь вращающихся дверей

Какие есть боязни и фобии? Вода, высота, пауки. Бояться чего-то – это нормально. От этого не застрахованы даже звезды:

Кэти Пэрри спит со светом, потому что боится темноты.

Мартин Фримен, сыгравший доктора Ватсона в фильме про Холмса с Бенедиктом Камбербэтчем, боится задохнуться: «Когда я разрезаю авокадо и вижу косточку, то в голову сразу лезет страх и дурные мысли. Я аккуратно извлекаю кость, чтобы не случилось ничего плохого».

Скарлетт Йоханссон боится птиц: «Я реально боюсь: а вдруг одна из них набросится на меня? Это безумно больно, кажется».

Среди селебрити есть и необычные фобии. Николь Кидман боится бабочек (в детстве, возвращаясь домой, перелезала через забор, потому что рядом с калиткой была клумба – а там много бабочек).

Билли Боб Торнтон опасается антикварной мебели: «Это та французская, английская или шотландская старая заплесневелая чепуха. Старые пыльные тяжелые портьеры и большие столы с вырезанными на них львиными головами. Вещи, вокруг которых были короли. Это то, с чем я не могу быть рядом. Он обычно слишком большие, чтобы быть функциональными. Меня это пугает».