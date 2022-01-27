У актера Мэттью Макконахи очень странная фобия – боязнь вращающихся дверей
Какие есть боязни и фобии? Вода, высота, пауки. Бояться чего-то – это нормально. От этого не застрахованы даже звезды:
- Кэти Пэрри спит со светом, потому что боится темноты.
- Мартин Фримен, сыгравший доктора Ватсона в фильме про Холмса с Бенедиктом Камбербэтчем, боится задохнуться: «Когда я разрезаю авокадо и вижу косточку, то в голову сразу лезет страх и дурные мысли. Я аккуратно извлекаю кость, чтобы не случилось ничего плохого».
- Скарлетт Йоханссон боится птиц: «Я реально боюсь: а вдруг одна из них набросится на меня? Это безумно больно, кажется».
Среди селебрити есть и необычные фобии. Николь Кидман боится бабочек (в детстве, возвращаясь домой, перелезала через забор, потому что рядом с калиткой была клумба – а там много бабочек).
Билли Боб Торнтон опасается антикварной мебели: «Это та французская, английская или шотландская старая заплесневелая чепуха. Старые пыльные тяжелые портьеры и большие столы с вырезанными на них львиными головами. Вещи, вокруг которых были короли. Это то, с чем я не могу быть рядом. Он обычно слишком большие, чтобы быть функциональными. Меня это пугает».
Есть и очень-очень необычная фобия – Мэттью Макконахи не любит вращающиеся двери. Вот две его цитаты по этому поводу:
💬 «Мне не нравятся вращающиеся двери. А еще мне действительно не нравится эта слепая зона, когда вы ведете машину и въезжаете в туннель. Вы знаете это место, где вы не можете видеть примерно на 10 футов. А вдруг перед вами кто-то сломался».
💬 «Однажды я сказал про вращающиеся двери, и надо мной все смеялись. Разумеется: я взрослый мужик, который опасается такой ерунды. Реально смешно. Однажды в детстве меня задавила такая штука – наверное, поэтому я опасаюсь. Всегда пользуюсь обычными дверями, если есть такая возможность».