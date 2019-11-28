Пытались поджечь статую, испортили дом. Это реакция на покупку Златаном акций шведского клуба

Чем будет заниматься Ибрагимович? «Пока рано вдаваться в подробности», – сказал фон Икскулл. Сам он в восторге: «Это фантастический клуб со страстными фанатами, и он, и они мне всегда нравились. Впечатлен прогрессом за последние годы».

Почему фанаты «Мальме» так разозлились?

В Швеции сложно себе представить, чтобы фанаты клубов из элиты дружили друг с другом или хотя бы сохраняли нейтральные отношения. Скорее, работает принцип «все против всех». Горячи стокгольмские дерби, откуда «Юргорден», «Хаммарбю» и АИК, но с «Гетеборгом» и «Мальме» конфликтов также хватает. Вполне вероятно, что статуя Ибрагимовича пострадала бы и при покупке им акций любого другого шведского клуба. Разумеется, кроме «Мальме».

Например, фанаты «Хаммарбю» (теперь Ибра – его совладелец) и «Мальме» (кто испортил статую) схлестнулись пять лет назад на кубковом матче. Стычки были и ночью перед матчем, и в день игры, и после. Полиция Мальме конфликтовала с фанатами «Хаммарбю» и избивала их.