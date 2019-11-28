Пытались поджечь статую, испортили дом. Это реакция на покупку Златаном акций шведского клуба
Что произошло?
В Швеции испортили статую Златана Ибрагимовича после сообщения о том, что он стал совладельцем шведского клуба «Хаммарбю».
Сначала на нее надели сиденье для унитаза, а на голову – мешок для мусора.
Этим не ограничилось – позже статую пытались поджечь:
А еще на входной двери дома Златана в Стокгольме написали слово «Иуда».
Что за статуя и откуда она?
Статуя была установлена в прошлом месяце в Мальме. «Это дань уважения величайшему футболисту Швеции и одному из лучших игроков всех времен», – сообщил генсек шведской федерации Хокан Шестранд.
Что говорил Златан: «Очень доволен этим решением. Именно здесь все начиналось, здесь находится мое сердце».
Ибрагимович родился в Мальме, в местном клубе начал профессиональную карьеру, забил 16 голов за неполные три сезона и был продан в «Аякс» за рекордные на тот момент для Швеции 7,8 млн евро.
Что за дела у Ибры с «Хаммарбю»? Что это за клуб?
«Хаммарбю» – не самый титулованный клуб Швеции, он всего лишь однажды выигрывал местный чемпионат. Сезон-2019 «Хаммарбю» закончил третьим, сравнявшись по очкам со вторым – «Мальме». В еврокубках клуб лишь однажды проходил больше двух раундов, а вообще не играл в них с 2007 года. В следующем году выступит в квалификации Лиги Европы.
«Хаммарбю» на своем сайте сообщил, что владелец контрольного пакета акций клуба – компании Anschutz – продала 50% Златану Ибрагимовичу. «Это ново и волнительно для нас, – сказал глава «Хаммарбю» Ричард фон Икскулл. – Это своевременная сделка, так как мы здорово развились за последние несколько лет и сыграем в Лиге Европы. Привлечение такого человека, как Златан, с его победным менталитетом – это прекрасно».
Чем будет заниматься Ибрагимович? «Пока рано вдаваться в подробности», – сказал фон Икскулл. Сам он в восторге: «Это фантастический клуб со страстными фанатами, и он, и они мне всегда нравились. Впечатлен прогрессом за последние годы».
Почему фанаты «Мальме» так разозлились?
В Швеции сложно себе представить, чтобы фанаты клубов из элиты дружили друг с другом или хотя бы сохраняли нейтральные отношения. Скорее, работает принцип «все против всех». Горячи стокгольмские дерби, откуда «Юргорден», «Хаммарбю» и АИК, но с «Гетеборгом» и «Мальме» конфликтов также хватает. Вполне вероятно, что статуя Ибрагимовича пострадала бы и при покупке им акций любого другого шведского клуба. Разумеется, кроме «Мальме».
Например, фанаты «Хаммарбю» (теперь Ибра – его совладелец) и «Мальме» (кто испортил статую) схлестнулись пять лет назад на кубковом матче. Стычки были и ночью перед матчем, и в день игры, и после. Полиция Мальме конфликтовала с фанатами «Хаммарбю» и избивала их.
«Из всей реакции (на покупку акций - прим.) ни от кого не слышал положительных отзывов, – рассказал Каве Хоссейнпур – вице-президент фанатского движения «Мальме». – Кто-то разочарован, кто-то злится, а кто-то называет это идиотизмом. В Мальме нет никого, кто бы бегал в его футболку «Гэлакси» с надписью «Ибрагимович» на спине. Он так сильно хочет сделать лучше другой клуб, не тот, который сделал его таким, какой он есть».