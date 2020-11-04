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Где смотреть матч «Зенит» – «Лацио»
04 ноября, 10:48
4 ноября «Зенит» примет «Лацио» в третьем туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по Москве.
Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 20:00.
Это будет первый матч между «Зенитом» и «Лацио» в истории еврокубков. В Санкт-Петербург не приехали лидеры «Лацио» – Лукас Лейва, Луис Альберто и Чиро Иммобиле, не сыграет основной голкипер Томас Стракоша.
«Лацио» и «Брюгге» лидируют в группе с четырьмя очками, у «Боруссии» – три, «Зенит» – без очков.
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