Где смотреть матч «Зенит» – «Лацио»

Это будет первый матч между «Зенитом» и «Лацио» в истории еврокубков. В Санкт-Петербург не приехали лидеры «Лацио» – Лукас Лейва, Луис Альберто и Чиро Иммобиле, не сыграет основной голкипер Томас Стракоша.

«Лацио» и «Брюгге» лидируют в группе с четырьмя очками, у «Боруссии» – три, «Зенит» – без очков.