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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Лацио

Где смотреть матч «Зенит» – «Лацио»

04 ноября, 10:48

4 ноября «Зенит» примет «Лацио» в третьем туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по Москве.

Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 20:00.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 32
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Кайседо 82

Это будет первый матч между «Зенитом» и «Лацио» в истории еврокубков. В Санкт-Петербург не приехали лидеры «Лацио» – Лукас Лейва, Луис Альберто и Чиро Иммобиле, не сыграет основной голкипер Томас Стракоша.

«Лацио» и «Брюгге» лидируют в группе с четырьмя очками, у «Боруссии» – три, «Зенит» – без очков.

Что происходит в туре
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