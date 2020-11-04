Прогноз на матч «Зенит» – «Лацио»

«Зенит» сыграет дома с «Лацио» в третьем туре Лиги чемпионов.

Что известно о букмекерских котировках:

Небольшим фаворитом считается «Зенит» – 2,58 на его победу, а на успех «Лацио» – 2,91.

Ничья идет за 3,4.

И еще несколько вариантов:

Если будет забито меньше трех голов, сыграет коэффициент 2,02. Если три и больше – 1,88.

Результативная ничья оценивается в 4,25.

«Зенит» с нулевой форой – 1,85.

На гол Артема Дзюбы можно поставить за 2,55.

Сыграет ли «Зенит» в три защитника – рассказал Сергей Семак: «У нас был определенный набор игроков, который позволял это делать. Сейчас это стало гораздо сложнее ввиду индивидуальных возможностей того или иного футболиста и возможности играть на той или иной позиции. Это возможно, но очень сложно. Ввиду того, какими качествами обладают наши защитники, на мой взгляд, это видится очень маловероятным».

«Мы встретимся с сильной командой, которая не выиграла ни одной встречи в группе. Это будет важный матч, к которому моя команда, несмотря на отсутствие многих футболистов, готова», – уверен главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

Матч «Зенит» – «Лацио» состоится 4 ноября и начнется в 20:55 по Москве.