Как ужасно провести полтайма против «Краснодара». Знает игрок «Севильи» (которого тут же заменили)

Кунде мог уйти сам и раньше – за первый фол против Берга он получил желтую карточку, а за второй – чудом избежал удаления. Но Лопетеги его заменил.

Был и второй антигерой, но его ошибки уже не были столь очевидны после художеств Кунде. Им был Хордан.

Сначала заработал пенальти, но после просмотра ВАР оказалось, что фолил он сам (кстати, на Шапи).

А потом с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Хордан все же немного исправился, классно подав на Ракитича – тот забил, счет в матче стал 1:2. Зато третьим в наш список захотел легендарный Хесус Навас – в конце тайма он был удален за фол последней надежды на Ольссоне. Оказалось, что это второе удаление в его карьере за 766 матчей.