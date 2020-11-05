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#Жюль Кунде #Футбол #Краснодар #Лига чемпионов #Севилья

Как ужасно провести полтайма против «Краснодара». Знает игрок «Севильи» (которого тут же заменили)

05 ноября, 00:05

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Севилья» принимает «Краснодар» в третьем туре Лиги чемпионов. К половине тайма на табло горели удивительные 0:2.

⚽️ 17-я минута – Магомед-Шапи Сулейманов красиво забивает штрафной.

⚽️ 21-я минута – Маркус Берг четко реализовывает пенальти.

«Краснодар» повел 2:0 за половину тайма, вынудив Хулена Лопетеги производить двойную замену – ушли Эскудеро и Кунде. Особое внимание к Кунде, который и привез оба гола.

Сбил Берга, а Шапи грохнул со штрафного:

Сбил Берга в штрафной, а тот исполнил пенальти:

Кунде мог уйти сам и раньше – за первый фол против Берга он получил желтую карточку, а за второй – чудом избежал удаления. Но Лопетеги его заменил.

Был и второй антигерой, но его ошибки уже не были столь очевидны после художеств Кунде. Им был Хордан.

  • Сначала заработал пенальти, но после просмотра ВАР оказалось, что фолил он сам (кстати, на Шапи).
  • А потом с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Хордан все же немного исправился, классно подав на Ракитича – тот забил, счет в матче стал 1:2. Зато третьим в наш список захотел легендарный Хесус Навас – в конце тайма он был удален за фол последней надежды на Ольссоне. Оказалось, что это второе удаление в его карьере за 766 матчей.

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