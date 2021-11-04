Тадич из «Аякса» врезался пахом в штангу, забивая гол. Его реакция: 😬😬😬

Ох, как же не везет «Боруссии» Д с «Аяксом». В первом матче «Аякс» у себя дома вынес «Боруссию» 4:0.

Ответная встреча проходила в Дортмунде. Тут «Аякс» сжалился над соперником и обыграл его со скромным (нет) счетом 3:1.

Таким был этот матч: