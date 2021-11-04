Душан Тадич
Лига чемпионов
Боруссия Д
Аякс
Тадич из «Аякса» врезался пахом в штангу, забивая гол. Его реакция: 😬😬😬
04 ноября, 01:22
Ох, как же не везет «Боруссии» Д с «Аяксом». В первом матче «Аякс» у себя дома вынес «Боруссию» 4:0.
Ответная встреча проходила в Дортмунде. Тут «Аякс» сжалился над соперником и обыграл его со скромным (нет) счетом 3:1.
Таким был этот матч:
Очередную победу «Аякса» над «Боруссией» запустил Душан Тадич (правда, сделал он это на 72-й минуте, когда соперник вел в счете). Тадич среагировал на рикошет от игрока «Боруссии» и в падении переправил мяч. Вот только получилось у него это сделать максимально больным способом – сразу же после касания мяча он влетел в штангу пахом.
Как он влетал в штангу:
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