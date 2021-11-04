Душан Тадич
Лига чемпионов
Боруссия Д
Аякс
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#Душан Тадич #Лига чемпионов #Аякс #Боруссия Д

Тадич из «Аякса» врезался пахом в штангу, забивая гол. Его реакция: 😬😬😬

04 ноября, 01:22
Илья Егоров

Ох, как же не везет «Боруссии» Д с «Аяксом». В первом матче «Аякс» у себя дома вынес «Боруссию» 4:0.

Ответная встреча проходила в Дортмунде. Тут «Аякс» сжалился над соперником и обыграл его со скромным (нет) счетом 3:1.

Таким был этот матч:

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 37
1:3
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Тадич 72
Аллер 83
Классен 90

Очередную победу «Аякса» над «Боруссией» запустил Душан Тадич (правда, сделал он это на 72-й минуте, когда соперник вел в счете). Тадич среагировал на рикошет от игрока «Боруссии» и в падении переправил мяч. Вот только получилось у него это сделать максимально больным способом – сразу же после касания мяча он влетел в штангу пахом.

Как он влетал в штангу:

www.imago-images.de/Global Look Press

Эмоции Тадича:

www.imago-images.de/Global Look Press

Скриншот с канала «Матч! Футбол 3»

Реакция клубного твиттера:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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