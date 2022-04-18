У Роналду умер новорожденный сын. Сестра-близнец жива

Осенью Криштиану Роналду и Джорджина Родригес рассказали, что ждут рождения близнецов. Позже стало известно, что это мальчик и девочка. 18 апреля Роналду в соцсетях сообщил, что умер мальчик:

«С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Это величайшая боль, которую могут испытать родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за квалифицированную помощь и поддержку.

Мы опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно».

В комментариях его поддержали одноклубники Давид Де Хеа, Алекс Теллес, Диогу Далот и другие игроки «МЮ», а также сам «МЮ» и «Спортинг».

Родившаяся девочка – пятый ребенок Роналду. Сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео родились от суррогатной матери в 2010 и 2017 годах. Родригес родила в 2017-м дочь Алану Мартину.