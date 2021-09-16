Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Роналду уже сменил дом в Англии – из-за блеяния овец, которые будили по утрам 🐑

час назад

www.imago-images.de / Global Look Press

Криштиану Роналду начал в «МЮ» с трех голов в двух матчах – забил и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Примерно в этот же период времени он решал вопрос с жилплощадью, согласно информации The Sun.

🏠 Изначально он поселился вместе с семьей в Чешире в доме с семью спальнями за шесть миллионов фунтов.

🏠 Позже он переехал в трехмиллионный дом с гаражом для четырех автомобилей.

Дом он сменил менее чем за две недели. Причина – блеяние овец, которые не дают спать рано утром. Притом дом расположен в поле, но от овец скрыться не удалось. А восстановление слишком важно для Роналду, учитывая, насколько серьезно он следит за режимом.

Daily Mail пишет, что источники из окружения игрока не подтвердили именно эту причину переезда.

Интересно, что в начале сентября Джорджина Родригес опубликовала в инстаграме фото, где дети наблюдали за овцами.

Инстаграм Джорджины Родригес

В инстаграме Роналду за это время были только снимки с матчей в форме «МЮ».

Дом, в который переехал Роналду, принадлежит Энди Коулу – бывшей звезде «МЮ», забившей более сотни голов за клуб и проведшей один сезон в «Ман Сити».

Вероятно, решение о переезде Роналду принял после карантина, на котором был вынужден находиться после приезда в Великобританию. По правилам страны, он был отправлен на пятидневный карантин. К тренировкам в «МЮ» Роналду приступил 7 сентября.

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