Роналду уже сменил дом в Англии – из-за блеяния овец, которые будили по утрам 🐑

Криштиану Роналду начал в «МЮ» с трех голов в двух матчах – забил и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Примерно в этот же период времени он решал вопрос с жилплощадью, согласно информации The Sun.

🏠 Изначально он поселился вместе с семьей в Чешире в доме с семью спальнями за шесть миллионов фунтов.

🏠 Позже он переехал в трехмиллионный дом с гаражом для четырех автомобилей.

Дом он сменил менее чем за две недели. Причина – блеяние овец, которые не дают спать рано утром. Притом дом расположен в поле, но от овец скрыться не удалось. А восстановление слишком важно для Роналду, учитывая, насколько серьезно он следит за режимом.

Daily Mail пишет, что источники из окружения игрока не подтвердили именно эту причину переезда.

Интересно, что в начале сентября Джорджина Родригес опубликовала в инстаграме фото, где дети наблюдали за овцами.