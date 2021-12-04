Необычные моменты в списках голосования на «Золотой мяч». Португалия проигнорировала Роналду, 26 журналистов не включили Левандовски в пятерку лучших
«Золотой мяч» уже отгремел, все обсудили Месси и Левандовски, но тут появились еще детали. Опубликованы подробные результаты голосования от журналистов всех стран. Можете оценить итоги по твиту ниже.
Мы отметим самые необычные моменты.
🌞 26 журналистов не включили Левандовского даже в пятерку лучших: Саудовская Аравия, Бахрен, Белиз, Бутан, Боливия, Бразилия, Камерун, Греция, Гренада, Гватемала, Острова Кайман, Иордания, Казахстан, Киргизия, Лихтенштейн, Северная Македония, Марокко, Мозамбик, Оман, Узбекистан, Палестина, Сент-Китс и Невис, Судан, Суринам, Туркменистан, Йемен.
🌞 Месси не получил голосов от Эритреи, Молдовы, Венгрии и Гамбии.
🌞 Удивляет, что журналист из Бразилии не отметил Левандовски? Так вот он за Месси тоже не голосовал, свой Неймар только на пятом месте, на первом – Де Брюйне.
🌞 Редкие первые места. Аруба, Эстония, Азербайджан, Португалия, Южный Судан и Сент-Китс и Невис – за Канте; Палестина, Бутан, Египет, Иордания и Йемен – за Салаха; Исландия – за Де Брюйне; Узбекистан – за Мбаппе.
🌞 Игроки, которые упоминались в пятерке один раз. Барелла (Гватемала), Морено (Япония), Диаш (Непал).
🌞 Роналду нет в пятерке португальского журналиста. Зато он первый для Макао, ЦАР, Островов Кайман, Киргизии, Мозамбика, Турции и Голландии
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🌞 Только два журналиста в голосовании полностью совпали в пятерке и в ее порядке. Новая Зеландия и Вьетнам проголосовали одинаково: Месси, Левандовски, Жоржиньо, Бензема, Канте.
🌞 Россия, Украина и Беларусь отдали первое место Левандовски.
🌞 Аргентина не дала голосов Левандовски, но Польша поставила Месси на третье место.
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