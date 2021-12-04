Золотой мяч
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
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#Золотой мяч #Лионель Месси #Криштиану Роналду #Роберт Левандовски

Необычные моменты в списках голосования на «Золотой мяч». Португалия проигнорировала Роналду, 26 журналистов не включили Левандовски в пятерку лучших

2 часа назад

«Золотой мяч» уже отгремел, все обсудили Месси и Левандовски, но тут появились еще детали. Опубликованы подробные результаты голосования от журналистов всех стран. Можете оценить итоги по твиту ниже.

Мы отметим самые необычные моменты.

🌞  26 журналистов не включили Левандовского даже в пятерку лучших: Саудовская Аравия, Бахрен, Белиз, Бутан, Боливия, Бразилия, Камерун, Греция, Гренада, Гватемала, Острова Кайман, Иордания, Казахстан, Киргизия, Лихтенштейн, Северная Македония, Марокко, Мозамбик, Оман, Узбекистан, Палестина, Сент-Китс и Невис, Судан, Суринам, Туркменистан, Йемен.

🌞 Месси не получил голосов от Эритреи, Молдовы, Венгрии и Гамбии. 

🌞 Удивляет, что журналист из Бразилии не отметил Левандовски? Так вот он за Месси тоже не голосовал, свой Неймар только на пятом месте, на первом – Де Брюйне

«Золотой мяч» должен умереть

🌞 Редкие первые места. Аруба, Эстония, Азербайджан, Португалия, Южный Судан и Сент-Китс и Невис – за Канте; Палестина, Бутан, Египет, Иордания и Йемен – за Салаха; Исландия – за Де Брюйне; Узбекистан – за Мбаппе.

🌞 Игроки, которые упоминались в пятерке один раз. Барелла (Гватемала), Морено (Япония), Диаш (Непал).

🌞 Роналду нет в пятерке португальского журналиста. Зато он первый для Макао, ЦАР, Островов Кайман, Киргизии, Мозамбика, Турции и Голландии

Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает

🌞  Только два журналиста в голосовании полностью совпали в пятерке и в ее порядке. Новая Зеландия и Вьетнам проголосовали одинаково: Месси, Левандовски, Жоржиньо, Бензема, Канте.

🌞 Россия, Украина и Беларусь отдали первое место Левандовски.

🌞 Аргентина не дала голосов Левандовски, но Польша поставила Месси на третье место. 

Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих

Все фото: XinHua, imago-images.de, Keystone Press Agency
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Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих
Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
«Золотой мяч» должен умереть
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