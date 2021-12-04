Необычные моменты в списках голосования на «Золотой мяч». Португалия проигнорировала Роналду, 26 журналистов не включили Левандовски в пятерку лучших

🌞 Редкие первые места. Аруба, Эстония, Азербайджан, Португалия, Южный Судан и Сент-Китс и Невис – за Канте; Палестина, Бутан, Египет, Иордания и Йемен – за Салаха; Исландия – за Де Брюйне; Узбекистан – за Мбаппе.

🌞 Игроки, которые упоминались в пятерке один раз. Барелла (Гватемала), Морено (Япония), Диаш (Непал).

🌞 Роналду нет в пятерке португальского журналиста. Зато он первый для Макао, ЦАР, Островов Кайман, Киргизии, Мозамбика, Турции и Голландии

Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает