Игрок «Галатасарая» дважды ударил партнера по лицу и получил красную. Тот резко попросил меньше критики

Сезон для «Галатасарая» стартовал легко, но не без жести. В первом туре клуб ездил в гости к «Гиренсурспору» и без труда обыграл его со счетом 2:0 (оба гола влетели в первом тайме: на 31-й минуте забил Дьян; в добавленное время с пенальти отличился Чикылдэу).

У «Гиренсурспора» в первом тайме была красная карточка – за грубость. Но по глупости она не сравнится с удалением «Галатасарая». Во втором тайме возник конфликт между Керемом Актюркоглу и бразильским защитником Маркао Тейшейрой. Актюркоглу сказал что-то Маркао, и тот пошел на него (а до этого пробежал еще 40 метров). Актюркоглу попытался оттолкнуть его, но Маркао дважды ударил его по лицу: лбом и руками.

Почему это произошло? Кажется, из-за продолжительной вспыльчивости Маркао. В начале второго тайма Актюркоглу допустил ошибку – бразилец резко отреагировал на это. Он продолжал критиковать Актюркоглу и дальше, и тот просто попросил его замолчать. Результат – удары по лицу. У нас нет прав на публикацию видео с этой потасовкой. Но момент инцидента выглядел так: