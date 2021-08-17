Игрок «Галатасарая» дважды ударил партнера по лицу и получил красную. Тот резко попросил меньше критики
Сезон для «Галатасарая» стартовал легко, но не без жести. В первом туре клуб ездил в гости к «Гиренсурспору» и без труда обыграл его со счетом 2:0 (оба гола влетели в первом тайме: на 31-й минуте забил Дьян; в добавленное время с пенальти отличился Чикылдэу).
У «Гиренсурспора» в первом тайме была красная карточка – за грубость. Но по глупости она не сравнится с удалением «Галатасарая». Во втором тайме возник конфликт между Керемом Актюркоглу и бразильским защитником Маркао Тейшейрой. Актюркоглу сказал что-то Маркао, и тот пошел на него (а до этого пробежал еще 40 метров). Актюркоглу попытался оттолкнуть его, но Маркао дважды ударил его по лицу: лбом и руками.
Почему это произошло? Кажется, из-за продолжительной вспыльчивости Маркао. В начале второго тайма Актюркоглу допустил ошибку – бразилец резко отреагировал на это. Он продолжал критиковать Актюркоглу и дальше, и тот просто попросил его замолчать. Результат – удары по лицу. У нас нет прав на публикацию видео с этой потасовкой. Но момент инцидента выглядел так:
Итог:
1. Маркао заработал прямое удаление – правда, арбитр посмотрел повтор момента перед тем, как показать красную карточку. Турецкие медиа не исключают, что он еще и получит дисквалификацию.
Medyatava пишет, что Федерация футбола Турции накажет Маркао по статье 44 регламента чемпионата страны – «Нападение на игроков, менеджеров или других официальных лиц во время футбольного матча». Маркао может пропустить от 5 до 10 матчей.
2. Актюркоглу признался: «Я сказал ему: «Заткнись». Он ударил меня по лицу. Тренер знает это». Сразу после инцидента Фатих Терим, работающий с «Галатасараем», заменил Актюркоглу – обнял и успокоил.
3. Терим сказал, что футболисты помирились: «Клуб решит, как наказать Маркао. Он извинился перед Актюроглу и остальной командой за свое поведение».
Первый ли это подобный эпизод с участием Маркао? Нет. В Бразилии он, когда играл за «Гуарантингету», послал партнера во время матча. Тот просто намекнул, что Маркао неправильно опекал соперника. Партнер пошел разбираться, но их разняли одноклубники.
В Турции же он как-то наорал на судью во время матча с «Бешикташем», но получил за это только желтую карточку.