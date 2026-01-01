Фатих Терим

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Фатих Терим сдал положительный тест на коронавирус
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4 главных факта о «Галатасарае» − рассказывает его лучший знаток комментатор Эльвин Керимов. Тут вратарь-легенда и тренер-диктатор, который сам выбирает президента
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