Фатих Терим
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Фатих Терим сдал положительный тест на коронавирус
23 марта 2020, 23:24
Об этом 66-летний тренер написал в твиттере: «Согласно результатам исследований, сделанных сегодня, мой тест на коронавирус был положительным. Я нахожусь в хороших руках в больнице. Не волнуйтесь. Надеюсь пообщаться с вами как можно скорее».
Прямо сейчас Терим работает главным тренером «Галатасарая». Чемпионат Турции остановили только 19 марта.
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