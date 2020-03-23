Фатих Терим
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#Фатих Терим #Футбол #коронавирус

Фатих Терим сдал положительный тест на коронавирус

23 марта 2020, 23:24

Об этом 66-летний тренер написал в твиттере: «Согласно результатам исследований, сделанных сегодня, мой тест на коронавирус был положительным. Я нахожусь в хороших руках в больнице. Не волнуйтесь. Надеюсь пообщаться с вами как можно скорее».

Прямо сейчас Терим работает главным тренером «Галатасарая». Чемпионат Турции остановили только 19 марта. 

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