«Галатасарай» после паузы – 😭. Ноль побед, у игроков травмы, а у президента рак мозга

В тройке лидеров чемпионата Турции нет привычных команд: «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая».

Но самый ужас (о котором мы узнали благодаря Эльвину Керимову) творится как раз с четвертым «Галатасараем», у которого после паузы сплошные проблемы:

🧿 Ни разу не выиграли после карантинной паузы (четыре ничьи, два поражения). Отстают от первого «Истанбула» на 11 очков (но теоретически еще могут перегнать его за четыре тура);

🧿 Вратарь Фернандо Муслера получил двойной перелом ноги;