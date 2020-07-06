Галатасарай
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Фатих Терим
Фернандо Муслера
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#Галатасарай #Фернандо Муслера #Фатих Терим #Чемпионат Турции

«Галатасарай» после паузы – 😭. Ноль побед, у игроков травмы, а у президента рак мозга

06 июля, 13:20

В тройке лидеров чемпионата Турции нет привычных команд: «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая».

Но самый ужас (о котором мы узнали благодаря Эльвину Керимову) творится как раз с четвертым «Галатасараем», у которого после паузы сплошные проблемы:

🧿 Ни разу не выиграли после карантинной паузы (четыре ничьи, два поражения). Отстают от первого «Истанбула» на 11 очков (но теоретически еще могут перегнать его за четыре тура);

🧿 Вратарь Фернандо Муслера получил двойной перелом ноги;

AFLO / Global Look Press

🧿 Еще до конца сезона выбыл нападающий Флорин Андоне;

🧿 Главный тренер Фатих Терим и вице-президент клуба переболели коронавирусом;

🧿 «Галатасарай» арендовал зимой у «Монако» Генри Оньекуру. Потом он заболел малярией в Нигерии, выздоровел и сыграл после паузы. Но «Монако» отказал продлить аренду и вернул его. 

🧿 У президента клуба Мустафы Дженгиза диагностировали рак мозга. В конце июня он дал первое интервью после лечения и нескольких операций.

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