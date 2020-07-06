«Галатасарай» после паузы – 😭. Ноль побед, у игроков травмы, а у президента рак мозга
В тройке лидеров чемпионата Турции нет привычных команд: «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая».
Но самый ужас (о котором мы узнали благодаря Эльвину Керимову) творится как раз с четвертым «Галатасараем», у которого после паузы сплошные проблемы:
🧿 Ни разу не выиграли после карантинной паузы (четыре ничьи, два поражения). Отстают от первого «Истанбула» на 11 очков (но теоретически еще могут перегнать его за четыре тура);
🧿 Вратарь Фернандо Муслера получил двойной перелом ноги;
🧿 Еще до конца сезона выбыл нападающий Флорин Андоне;
🧿 Главный тренер Фатих Терим и вице-президент клуба переболели коронавирусом;
🧿 «Галатасарай» арендовал зимой у «Монако» Генри Оньекуру. Потом он заболел малярией в Нигерии, выздоровел и сыграл после паузы. Но «Монако» отказал продлить аренду и вернул его.
🧿 У президента клуба Мустафы Дженгиза диагностировали рак мозга. В конце июня он дал первое интервью после лечения и нескольких операций.