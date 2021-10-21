4 главных факта о «Галатасарае» − рассказывает его лучший знаток комментатор Эльвин Керимов. Тут вратарь-легенда и тренер-диктатор, который сам выбирает президента

1. Помните стереотип о чемпионате Турции как о лиге старых звезд? Сейчас «Галатасарай» ломает шаблон

«Команда летом сильно обновилась. Стала моложе. Раньше клуб подписывал возрастных игроков, но сейчас работает по-новому и покупает молодых, чтобы потом их продать. Моруцан (22 года), Чикылдэу (24), Актюркоглу (22), Дервишоглу (21) – это сейчас лидеры команды, несмотря на возраст.

2. Дилемма «Галатасарая»: не атакует первым в Лиге Европы, но атакует первым в чемпионате − и отхватывает за это

«Галатасарай» разный в чемпионате Турции и в Лиге Европы. В чемпионате он доминирует, прессингует, много владеет мячом, чаще всех бьет. А в Европе играет на контратаках. Возможно, дело в соперниках: «Лацио» и «Марсель» любят контролировать мяч. С «Лацио» создавали моменты, хорошо контратаковали. А с «Марселем» просто отбивались. С «Локомотивом» тоже рисковать не будут, хотя сыграют смелее. «Галатасарай» опасен в переходных фазах, в атаке у него очень быстрые игроки.

Но вообще [главный тренер Фатих] Терим хочет, чтобы «Галатасарай» играл в атакующий футбол. Его команды всегда такие. Играют от себя. Но при этом «Галатасарай» очень уязвим в чемпионате, когда оказывается без мяча, действуя первым номером. Игроки привозят себе сами, не успевают перестраиваться в оборону. Поэтому команда и идет на пятом месте.

В чемпионате уже восемь матчей не играет защитник Маркао из-за дисквалификации. И оборона без него совсем другая, слабее. А в Лиге Европы он был лучшим в двух матчах.

3. Главный лидер и легенда клуба − вратарь Муслера. Единственный человек, которого никто не ругает

У вратаря Муслеры на старте сезона был худший отрезок в карьере. Он мало отдыхал после Кубка Америки, прервал отпуск и был вообще не готов. Привозил почти в каждом матче на старте. Но сейчас постепенно пришел в себя. В последних трех-четырех матчах прямо тащит и не ошибается. И в Лиге Европы очень круто играет.