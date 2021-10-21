4 главных факта о «Галатасарае» − рассказывает его лучший знаток комментатор Эльвин Керимов. Тут вратарь-легенда и тренер-диктатор, который сам выбирает президента
Эльвин Керимов уже 21 год болеет за «Галатасарай» и прокомментирует его матч с «Локомотивом» на «Матч ТВ». Никто в России не знает турецкий футбол лучше него. Если нужны знания по Турции, спортивные медиа всегда идут к нему. Мы тоже сходили: в чем особенности сегодняшнего «Галатасарая», где его слабости, какие имена оттуда нужно знать.
Ранее на «Голе» выходило большое интервью с Керимовым. Обязательно попробуйте его − по ссылке ниже.
Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
1. Помните стереотип о чемпионате Турции как о лиге старых звезд? Сейчас «Галатасарай» ломает шаблон
«Команда летом сильно обновилась. Стала моложе. Раньше клуб подписывал возрастных игроков, но сейчас работает по-новому и покупает молодых, чтобы потом их продать. Моруцан (22 года), Чикылдэу (24), Актюркоглу (22), Дервишоглу (21) – это сейчас лидеры команды, несмотря на возраст.
2. Дилемма «Галатасарая»: не атакует первым в Лиге Европы, но атакует первым в чемпионате − и отхватывает за это
«Галатасарай» разный в чемпионате Турции и в Лиге Европы. В чемпионате он доминирует, прессингует, много владеет мячом, чаще всех бьет. А в Европе играет на контратаках. Возможно, дело в соперниках: «Лацио» и «Марсель» любят контролировать мяч. С «Лацио» создавали моменты, хорошо контратаковали. А с «Марселем» просто отбивались. С «Локомотивом» тоже рисковать не будут, хотя сыграют смелее. «Галатасарай» опасен в переходных фазах, в атаке у него очень быстрые игроки.
Но вообще [главный тренер Фатих] Терим хочет, чтобы «Галатасарай» играл в атакующий футбол. Его команды всегда такие. Играют от себя. Но при этом «Галатасарай» очень уязвим в чемпионате, когда оказывается без мяча, действуя первым номером. Игроки привозят себе сами, не успевают перестраиваться в оборону. Поэтому команда и идет на пятом месте.
В чемпионате уже восемь матчей не играет защитник Маркао из-за дисквалификации. И оборона без него совсем другая, слабее. А в Лиге Европы он был лучшим в двух матчах.
3. Главный лидер и легенда клуба − вратарь Муслера. Единственный человек, которого никто не ругает
У вратаря Муслеры на старте сезона был худший отрезок в карьере. Он мало отдыхал после Кубка Америки, прервал отпуск и был вообще не готов. Привозил почти в каждом матче на старте. Но сейчас постепенно пришел в себя. В последних трех-четырех матчах прямо тащит и не ошибается. И в Лиге Европы очень круто играет.
У Муслеры раньше иногда случались косяки, хотя были сезоны, которые он проходил безупречно чисто. Но чтобы сериями он привозил – такого не было никогда. Он сериями тащил. Пять чемпионств выиграли, пока он был в клубе. Без Муслеры не было бы ни одного. Это реально живая легенда, символ. Возможно, лучший легионер в истории. Вообще в Турции очень-очень много хейта в футболе. Но это единственный игрок, которого уважают все.
Самый опасный в «Галатасарае» – Керем Актюркоглу. Он лучший и в чемпионате, и в еврокубках. У него все: скоростной дриблинг, подыгрыш, игра один в один, удар. Вообще фланги атаки сильные: Актюркоглу играет слева, а Моруцан справа – тоже суперталант.
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За кем еще стоит последить – Чикылдэу. Он выстраивает атакующую игру. Очень классно пасует – на любые дистанции. Техничный, мяч сложно отобрать. Удар хороший, все стандарты исполняет.
4. «Галатасарай» − это империя пожилого диктатора. Тренер контролирует вообще все: делает работу за спортдира и сам выбирает президента
Главному тренеру Фатиху Териму 68 лет. Он уже устарел, и это проблема. В чемпионате у него два чемпионства за последние четыре года – но там можно нивелировать минусы за счет уровня футболистов. Но в еврокубках «Галатасарай» с ним беспомощный. Уже много сезонов ничего не получается.
Терим не успевает за тенденциями футбола. У него проблемы с анализом соперников, команда плохо подстраивается. Проблемы с делегированием полномочий в штабе. У него сейчас работают бывшие игроки «Галатасарая» в штабе, и они слабые. Он мегалидер, все берет на себя, все обязанности. Вроде бы пытается меняться, быть современнее, но не очень получается.
Так часто бывает, что тренер последним понимает, что устарел. Или, может, он понимает, но признать не может, потому что император.
Терим все в клубе замыкает на себе. Летом были выборы президента «Галатасарая». Им стал человек, которого выбрал сам Терим. В клубе нет спортивного директора, потому что есть Терим. Селекцией занимается тоже он. Короче, Терим просто главный в клубе. И вообще в турецком футболе. Но его власть и губит его. Потому что такая система управления клубом не может быть успешна в современном футболе. Что и показывают результаты «Галатасарая» в еврокубках.
Он уйдет тогда, когда сам решит. Думаю, в ближайшее время этого не случится. Он не тот человек. Не умеет признавать ошибки. Воспринимает в штыки критику. Я его очень люблю, он икона клуба и главный человек в его истории. Но сейчас впервые ситуация, когда столько фанатов (примерно половина) хочет, чтобы он ушел».