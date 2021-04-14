Судья в Турции остановил матч, чтобы футболисты перекусили. Они держат пост Рамадана и едят только после заката
Матч второй турецкой лиги между «Гиресунспором» и «Анкарой» судья остановил на 10-й минуте. Футболисты начали есть бананы, финики и пить воду. Видео с этим моментом стало вирусным: восемь тысяч ретвитов и 3,5 миллионов просмотров.
Сейчас у мусульман Рамадан – пост, который длится месяц (в этом году с 12 апреля по 12 мая). Во время него нельзя есть и пить воду после рассвета и до захода солнца. Возможно, поэтому судья остановил матч, когда стало темно. Но любопытный момент: пауза совпала с травмой футболиста, которому потребовалась помощь. И официального перерыва для перекуса в турецких матчах нет.
Это отсылает к истории 2018 года. Вратарь Туниса Муэ Ассан в товарищеских матчах перед чемпионатом мира несколько раз симулировал травму. Пока с ним возились врачи, его команда перекусывала.
Ассан говорит, что в игре с португальцами он действительно симулировал: «Это правда. Меня попросил тренер. В команде не все соблюдают пост, это вопрос привычки. Всегда можно его прекратить, если чувствуешь себя плохо». В исламе действительно можно прервать пост по весомой причине (болезнь, беременность, спортивный матч).
В том же 2018-м прерывал пост Мохаммед Салах. «Ливерпуль» готовился к финалу Лиги чемпионов, и физиотерапевт команды рассказывал, что Салах за три дня до матча питался в обычном режиме, а после игры вновь начал поститься. Много о Рамадане Салаха и Мане журналисты тогда спрашивали Юргена Клоппа, но он отмахивался – это личное дело, на игру не влияет.
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Тренер сборной Палестины рассказывает, что главная проблема футболистов во время Рамадана – сон. Его слишком много из-за нехватки энергии: «После захода солнца мы заставляем футболистов пить три литра воды, а до этого – много двигаться и принимать ледяные ванны, чтобы ускорить в организме метаболизм».
Сейчас даже Федерация футбола Англии выпускает заявление, где просит клубы во время Рамадана быть внимательнее к потребностям футболистов-мусульман. До ковида на «Уэмбли» часто устраивалась вечерняя трапеза и молитва, на которую приходили 350 человек.