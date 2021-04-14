Судья в Турции остановил матч, чтобы футболисты перекусили. Они держат пост Рамадана и едят только после заката

Сейчас у мусульман Рамадан – пост, который длится месяц (в этом году с 12 апреля по 12 мая). Во время него нельзя есть и пить воду после рассвета и до захода солнца. Возможно, поэтому судья остановил матч, когда стало темно. Но любопытный момент: пауза совпала с травмой футболиста, которому потребовалась помощь. И официального перерыва для перекуса в турецких матчах нет.

Это отсылает к истории 2018 года. Вратарь Туниса Муэ Ассан в товарищеских матчах перед чемпионатом мира несколько раз симулировал травму. Пока с ним возились врачи, его команда перекусывала.

Ассан говорит, что в игре с португальцами он действительно симулировал: «Это правда. Меня попросил тренер. В команде не все соблюдают пост, это вопрос привычки. Всегда можно его прекратить, если чувствуешь себя плохо». В исламе действительно можно прервать пост по весомой причине (болезнь, беременность, спортивный матч).