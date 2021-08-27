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#Лига Европы #Спартак #Локомотив

Жеребьевка Лиги Европы: «Локомотив» попал в группу к «Лацио» и «Марселю», «Спартак» – к «Наполи» и «Лестеру»

6 часов назад

Группа А: 🇫🇷 «Лион», 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс», 🇨🇿 «Спарта», 🇩🇰 «Брондбю».

Группа В: 🇫🇷 «Монако», 🇳🇱 ПСВ, 🇪🇸 «Реал Сосьедад», 🇦🇹 «Штурм».

Группа С: 🇮🇹 «Наполи», 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Лестер», 🇷🇺 «Спартак», 🇵🇱 «Легия».

Группа D: 🇬🇷 «Олимпиакос», 🇩🇪 «Айнтрахт», 🇹🇷 «Фенербахче», 🇧🇪  «Антверпен».

Группа E: 🇮🇹 «Лацио», 🇷🇺 «Локомотив», 🇫🇷 «Марсель», 🇹🇷 «Галатасарай».

Группа F: 🇵🇹 «Брага», 🇭🇷 «Црвена Звезда», 🇧🇬 «Лудогорец», 🇩🇰 «Митьюлланд».

Группа G: 🇩🇪 «Байер», 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Селтик», 🇪🇸 «Бетис»,  🇭🇺 «Ференцварош».

Группа H: 🇭🇷 «Динамо» Загреб, 🇧🇪 «Генк», 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Вест Хэм», 🇦🇹 «Рапид».

На групповом этапе сыграют 32 команды, которые разделены на восемь групп. Первый тур пройдет 16 сентября, последний – 9 декабря.

  • Напрямую в 1/8 финала выйдут победители групп.
  • Команды со вторых мест сыграют в стыках против команд с третьих мест из групп Лиги чемпионов. Победители выйдут в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Команды с третьих мест сыграют в стыках против команд со вторых мест из групп Лиги конференций. Победители выйдут в 1/8 финала Лиги конференций.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Лиги Европы
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