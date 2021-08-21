У «Спартака» жив только один форвард – Понсе, который съездил на Олимпиаду и раньше забивал меньше всех
В пятом туре РПЛ «Спартак» потерял очки в Туле. 1:1 против «Арсенала» – теперь семь очков после пяти игр. Место в середине таблицы.
Что особенно странно – «Спартак» очень мало забивает. 6:1 над «Краснодаром», 5:1 над «Уралом», даже 13 голов на «Кубке Париматч Премьер» – будто бы были в параллельной реальности. Сейчас за семь игр (РПЛ+ЛЧ) – лишь четыре мяча. Три – с игры.
В РПЛ это худший результат клуба за последние десять лет. В сезоне-2011/12 «Спартак» забил всего три гола в первых пяти матчах, зато тогда параллельно доходил до четвертьфинала Лиги Европы и лишь из-за серии пенальти не попал в финал Кубка России.
А сейчас – слабый старт в РПЛ и уже вылет из ЛЧ:
❌ «Рубин» – 0:1.
⚽️ «Крылья Советов» – 1:0, гол Соболева с пенальти.
❌ «Бенфика» – 0:2.
⚽️ «Нижний Новгород» – 1:2, гол Понсе.
❌ «Бенфика» – 0:2.
⚽️ «Урал» – 1:0, гол Зобнина.
⚽️ «Арсенал» – 1:1, гол Понсе.
Хорошая новость: «Спартак» после сухого матча в Казани регулярно забивает в РПЛ. Только настроения фанатам это никак не добавляет. Команда играет неярко, а за всю атаку отдувается лишь Эсекиэль Понсе.
Такая закономерность среди форвардов:
🔸 Джордан Ларссон съездил со сборной Швеции на Евро, поэтому на сбор «Спартака» прибыл позже. В сезоне – 506 сыгранных минут. Голов – ноль.
🔸 Квинси Промес был на Евро с Нидерландами, в «Спартак» тоже прибыл позже. Сыграл всего 69 минут, голов не забил, травмировался, пока занимается по индивидуальной программе.
🔸 Александр Соболев сыграл на Евро за сборную России. Вылетел он чуть раньше Промеса и Ларссона, прибыл в «Спартак». Сейчас – 404 минуты. Красноречивое число 404 – всего один гол, да еще и с пенальти.
🔶 Эсекиэль Понсе только с августа полноценно в «Спартаке» – был на сборах с олимпийской командой Аргентины, потом ездил на Игры. В итоге – 316 минут и два гола. Оба с игры.
Ларссон, Соболев и Промес на троих сыграли в три раза больше Понсе, но не забили ничего с игры. У Понсе уже два гола. У них примерное равенство по ударам, в том числе и в створ, они активнее идут в обыгрыш и пасуют, но с игры забивает только аргентинец.
За все их время в «Спартаке» Понсе отставал по результативности. 15 голов за прошлые два сезона против 16 у Соболева (за полтора) и 22 у Ларссона.
Сейчас он – лучший нападающий в «Спартаке». Хотя бы просто потому что выглядит более готовым, чем другие, а количество голов это подтверждает. И это даже удивительно, ведь он приехал в «Спартак» гораздо позже, чем его одноклубники.