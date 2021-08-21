Спартак
РПЛ
Эсекьель Понсе
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #РПЛ #Эсекьель Понсе

У «Спартака» жив только один форвард – Понсе, который съездил на Олимпиаду и раньше забивал меньше всех

3 часа назад

В пятом туре РПЛ «Спартак» потерял очки в Туле. 1:1 против «Арсенала» – теперь семь очков после пяти игр. Место в середине таблицы.

Что особенно странно – «Спартак» очень мало забивает. 6:1 над «Краснодаром», 5:1 над «Уралом», даже 13 голов на «Кубке Париматч Премьер» – будто бы были в параллельной реальности. Сейчас за семь игр (РПЛ+ЛЧ) – лишь четыре мяча. Три – с игры.

В РПЛ это худший результат клуба за последние десять лет. В сезоне-2011/12 «Спартак» забил всего три гола в первых пяти матчах, зато тогда параллельно доходил до четвертьфинала Лиги Европы и лишь из-за серии пенальти не попал в финал Кубка России.

А сейчас – слабый старт в РПЛ и уже вылет из ЛЧ:

«Рубин» – 0:1.

⚽️ «Крылья Советов» – 1:0, гол Соболева с пенальти.

«Бенфика» – 0:2.

⚽️ «Нижний Новгород» – 1:2, гол Понсе.

❌ «Бенфика» – 0:2.

⚽️ «Урал» – 1:0, гол Зобнина.

⚽️ «Арсенал» – 1:1, гол Понсе.

Хорошая новость: «Спартак» после сухого матча в Казани регулярно забивает в РПЛ. Только настроения фанатам это никак не добавляет. Команда играет неярко, а за всю атаку отдувается лишь Эсекиэль Понсе.

Такая закономерность среди форвардов:

🔸 Джордан Ларссон съездил со сборной Швеции на Евро, поэтому на сбор «Спартака» прибыл позже. В сезоне – 506 сыгранных минут. Голов – ноль.

🔸 Квинси Промес был на Евро с Нидерландами, в «Спартак» тоже прибыл позже. Сыграл всего 69 минут, голов не забил, травмировался, пока занимается по индивидуальной программе.

🔸 Александр Соболев сыграл на Евро за сборную России. Вылетел он чуть раньше Промеса и Ларссона, прибыл в «Спартак». Сейчас – 404 минуты. Красноречивое число 404 – всего один гол, да еще и с пенальти.

🔶 Эсекиэль Понсе только с августа полноценно в «Спартаке» – был на сборах с олимпийской командой Аргентины, потом ездил на Игры. В итоге – 316 минут и два гола. Оба с игры.

Ларссон, Соболев и Промес на троих сыграли в три раза больше Понсе, но не забили ничего с игры. У Понсе уже два гола. У них примерное равенство по ударам, в том числе и в створ, они активнее идут в обыгрыш и пасуют, но с игры забивает только аргентинец.

За все их время в «Спартаке» Понсе отставал по результативности. 15 голов за прошлые два сезона против 16 у Соболева (за полтора) и 22 у Ларссона.

Сейчас он – лучший нападающий в «Спартаке». Хотя бы просто потому что выглядит более готовым, чем другие, а количество голов это подтверждает. И это даже удивительно, ведь он приехал в «Спартак» гораздо позже, чем его одноклубники.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
Еще по теме
Фанаты «Спартака» наехали на игроков через баннеры: обвиняли в слабой игре и нежелании говорить после провалов
Витория в пяти матчах Спартака попробовал пять разных сочетаний полузащитников. Четыре игрока оттуда вернулись после Евро
У Витории два поражения в трех матчах РПЛ – так слабо не было с сезона-2012/13, когда в «Спартаке» был Карпин
В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы
Сенсация состава «Спартака» на Лигу чемпионов – Хендрикс. Не играл в старте с февраля, но лучший по опыту в еврокубках
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#РПЛ
#Эсекьель Понсе