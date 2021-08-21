У «Спартака» жив только один форвард – Понсе, который съездил на Олимпиаду и раньше забивал меньше всех

В пятом туре РПЛ «Спартак» потерял очки в Туле. 1:1 против «Арсенала» – теперь семь очков после пяти игр. Место в середине таблицы.

Что особенно странно – «Спартак» очень мало забивает. 6:1 над «Краснодаром», 5:1 над «Уралом», даже 13 голов на «Кубке Париматч Премьер» – будто бы были в параллельной реальности. Сейчас за семь игр (РПЛ+ЛЧ) – лишь четыре мяча. Три – с игры.

В РПЛ это худший результат клуба за последние десять лет. В сезоне-2011/12 «Спартак» забил всего три гола в первых пяти матчах, зато тогда параллельно доходил до четвертьфинала Лиги Европы и лишь из-за серии пенальти не попал в финал Кубка России.

А сейчас – слабый старт в РПЛ и уже вылет из ЛЧ:

❌ «Рубин» – 0:1.

⚽️ «Крылья Советов» – 1:0, гол Соболева с пенальти.

❌ «Бенфика» – 0:2.

⚽️ «Нижний Новгород» – 1:2, гол Понсе.

❌ «Бенфика» – 0:2.

⚽️ «Урал» – 1:0, гол Зобнина.

⚽️ «Арсенал» – 1:1, гол Понсе.