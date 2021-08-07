У Витории два поражения в трех матчах РПЛ – так слабо не было с сезона-2012/13, когда в «Спартаке» был Карпин
У Руя Витории очень сложное начало в «Спартаке». В качестве главного тренера клуба он провел 4 матча. Статистика по ним:
❌ Поражение от «Рубина» – 0:1.
✅ Победа над «Крыльями» – 1:0.
❌ Поражение от «Бенфики» – 0:2.
❌ Поражение от «Нижнего Новгорода» – 1:2.
В РПЛ «Спартак» начинает с двух поражений в трех матчах впервые с сезона-2012/13 (тогда был Валерий Карпин). Объясняем эти провалы словами Витории:
• После «Рубина»: «Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. «Рубину» сегодня повезло, нам – нет. За это мы и поплатились».
• После «Бенфики»: «Гол дал «Бенфике» уверенность в своих силах, спокойствие, а нам – определенное беспокойство. Второй мяч поставил точку в игре. Но жизнь продолжается, впереди ответный матч в Лиссабоне, а перед ним уже в субботу – тур чемпионата России. Будем готовиться».
В четырех матчах у Витории 1 победа и три поражения с общим счетом 2:4. Среди последних пяти тренеров «Спартака» это Х старт (берем последние четыре матча):
- У Доменико Тедеско: две победы, ничья и поражение. Общий счет – 5:2
- У Олега Кононова: две победы, ничья и поражение. Общий счет – 7:5.
- У Массимо Карреры: четыре победы с общим счетом 8:1.
- У Дмитрия Аленичева: три победы и ничья с общим счетом 6:2.
- У Мурата Якина: три победы и поражение. Общий счет – 7:5.