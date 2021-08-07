Руй Витория
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#Руй Витория #РПЛ #Спартак

У Витории два поражения в трех матчах РПЛ – так слабо не было с сезона-2012/13, когда в «Спартаке» был Карпин

вчера, 22:28

У Руя Витории очень сложное начало в «Спартаке». В качестве главного тренера клуба он провел 4 матча. Статистика по ним:

❌ Поражение от «Рубина» – 0:1.

✅ Победа над «Крыльями» – 1:0.

❌ Поражение от «Бенфики» – 0:2.

❌ Поражение от «Нижнего Новгорода» – 1:2.

В РПЛ «Спартак» начинает с двух поражений в трех матчах впервые с сезона-2012/13 (тогда был Валерий Карпин). Объясняем эти провалы словами Витории:

• После «Рубина»: «Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. «Рубину» сегодня повезло, нам – нет. За это мы и поплатились».

После «Бенфики»: «Гол дал «Бенфике» уверенность в своих силах, спокойствие, а нам – определенное беспокойство. Второй мяч поставил точку в игре. Но жизнь продолжается, впереди ответный матч в Лиссабоне, а перед ним уже в субботу – тур чемпионата России. Будем готовиться».

В четырех матчах у Витории 1 победа и три поражения с общим счетом 2:4. Среди последних пяти тренеров «Спартака» это Х старт (берем последние четыре матча):

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Спартака»
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