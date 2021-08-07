У Витории два поражения в трех матчах РПЛ – так слабо не было с сезона-2012/13, когда в «Спартаке» был Карпин

В РПЛ «Спартак» начинает с двух поражений в трех матчах впервые с сезона-2012/13 (тогда был Валерий Карпин). Объясняем эти провалы словами Витории:

• После «Рубина»: «Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. «Рубину» сегодня повезло, нам – нет. За это мы и поплатились».

• После «Бенфики»: «Гол дал «Бенфике» уверенность в своих силах, спокойствие, а нам – определенное беспокойство. Второй мяч поставил точку в игре. Но жизнь продолжается, впереди ответный матч в Лиссабоне, а перед ним уже в субботу – тур чемпионата России. Будем готовиться».