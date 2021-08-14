Фанаты «Спартака» наехали на игроков через баннеры: обвиняли в слабой игре и нежелании говорить после провалов

1. «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять».

Этот точно посвящен Александру Соболеву. В этом сезоне он сыграл во всех турнирах 5 матчей и забил 1 гол. Плюс продлил контракт до 2026 года.

Слова про телегу: супруга Леонида Федуна Зарема Салихова хвалила Соболева в телеграм-канале, который недавно удалила после открытогоконфликта с бывшим спортдиром клуба Дмитрием Поповым.

2. «Критика глазки режет? Пока вся команда слушала выкрики, сбежали в раздевалку от критики».

Здесь майки с номерами 7 (Александр Соболев), 9 (Эсекьель Понсе), 47 (Роман Зобнин), 6 (Айртон), 92 (Николай Рассказов).

Здесь есть объяснение от объединения фанатов «Спартака» Supporters Group:

«Для тех, кто ничего не понял – поясняем:



Сплетни, грязь, скандалы вокруг клуба не повод выходить на поле с наплевательским отношением к футболу, к «Спартаку» и к своим трибунам.



После прошлой игры, после позорного проигрыша «Нижнему», Зобнин, Рассказов и Айртон не захотели встретится лицом к лицу с собственными болельщиками и опустив взгляд сбежали в раздевалку.



Минутами спустя, услышав жесткую критику, в «убежище» устремились Соболев, воспетый и коронованный в исчезнувшем телеграмм канале, а вслед за ним и Понсе.



Парни! Выходя на поле помните за кого и для кого вы играете и не забывайте истину, произнесенную много лет назад: «Со спартаковскими Болельщиками нельзя не считаться они и «убить» могут».